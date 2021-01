Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 4.924 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (5.421). Het is voor het eerst sinds vier dagen dat er minder positieve tests zijn gemeld dan het voortschrijdend gemiddelde.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Nederland telt inmiddels bijna een miljoen besmettingen met het coronavirus. Wereldwijd zijn tot dusver achttien landen die grens gepasseerd. Zondag staat de teller in Nederland op zo'n 945.000 positieve tests.

Het RIVM meldt dertig coronagerelateerde sterfgevallen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze personen allemaal in het afgelopen etmaal zijn overleden. Er kan wat vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Aantal opnames gestegen

Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in de ziekenhuizen, is het afgelopen etmaal gestegen. In totaal zijn nu 2.343 patiënten met COVID-19 opgenomen, 41 meer dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze opgenomen patiënten zijn er 676 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, 7 meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 34 toe tot 1.667.

Het gemiddeld aantal opnames is de afgelopen week vrij stabiel geweest. Daarom verwacht het LCPS dat de dalende trend in bezetting langzaam doorzet. Toch wordt ook rekening gehouden met een stijging, omdat de Britse variant van het coronavirus veel besmettelijker is dan de huidige variant, waardoor het aantal besmettingen en de instroom in de ziekenhuizen snel kan toenemen.

Gemiddelden van de afgelopen week Zondag 24 januari: 5.421

Zaterdag 23 januari: 5.430

Vrijdag 22 januari: 5.318

Donderdag 21 januari: 5.354

Woensdag 20 januari: 5.452

Dinsdag 19 januari: 5.526

Maandag 18 januari: 5.617

Avondklok sinds zaterdag

Sinds zaterdag geldt een avondklok. Inwoners moeten in ieder geval tot 10 februari iedere avond vanaf 21.00 uur binnenblijven en mogen vanaf 4.30 uur de volgende ochtend hun huizen weer verlaten.

De avondklok moet de opmars van de Britse coronavirusvariant in Nederland stoppen. Gezondheidsexperts van het RIVM vermoeden dat momenteel een op de tien besmette Nederlanders het gemuteerde, besmettelijkere virus heeft opgelopen.