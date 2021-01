De politie kijkt "in zijn algemeenheid met tevredenheid" terug op hoe de eerste nacht met een avondklok is verlopen. Dat zegt Willem Woelders, leider van het coronateam van de politie, in gesprek met NU.nl. Volgens hem heeft het "overgrote deel van de bevolking" zich aan de avondklok gehouden en waren er op slechts een paar plekken "jeugdgroepen om aan te geven dat ze het er niet mee eens waren".

In Urk en het Limburgse Stein gingen jongeren de straat op en keerden zich tegen de politie. Agenten werden daar bekogeld met stenen en molotov cocktails. "Die mensen moet je echt aanpakken, maar het is een kleine hoeveelheid van het totaal", constateert Woelders. "Laten we blij zijn dat het merendeel zich aan de avondklok houdt."

Woelders vond de situatie in de vier grote steden "over de hele linie redelijk beheersbaar". In Rotterdam was een protest tegen de avondklok, daar schreven agenten tientallen boetes uit. Woelders noemt ook Den Haag, waar "wat bewegingen" waren.

Tussen 23.00 uur en middernacht was het in alle grote steden weer rustig. "We hadden 80 procent van de meldingen van een normale zaterdagavond. Dat geeft ook aan dat het rustiger is geweest", aldus Woelders.

Politie handhaaft 'strak' op naleving avondklok

Woelders noemt het aantal van 3.600 boetes dat voor het niet naleven van de avondklok is uitgedeeld "fors", maar dat geeft volgens hem aan dat er door de politie "strak" is gehandhaafd.

25 mensen werden aangehouden omdat ze geweld tegen de politie gebruikten of na een avondklokboete de straat niet wilden verlaten. Tachtig mensen kregen een waarschuwing omdat ze tussen 21.00 uur en 4.30 uur niet binnen waren.

De strakke handhaving van de politie gaat volgens de 'coronachef' de komende twee weken ook niet veranderen. Wel is het mogelijk dat er minder agenten worden ingezet. "Als het weekend achter de rug is en het doordeweeks na 21.00 uur nog rustiger is dan het nu al is, kijken we wat nodig is om goed te kunnen handhaven. Dat is uiteindelijk aan iedere eenheid zelf."