De avondklok is zaterdagavond om 21.00 uur in Nederland ingegaan. Hierdoor liepen de straten leeg en was het in bijna heel het land buiten stil. NU.nl brengt de eerste nacht van de avondklok in beeld.

In het begin van de avond liepen er na 21.00 uur nog mensen op de Dam in Amsterdam, maar al snel was het plein helemaal stil. (Foto: ANP)

Politieagenten rijden over het vrijwel helemaal verlaten Spui in Den Haag. (Foto: Regio15)

Langs de A2 bij Zaltbommel werd de enige grote wegcontrole gehouden. 45 mensen zijn beboet omdat zij zonder geldige reden toch naar buiten waren gegaan. (Foto: ANP)

Een passant in Haarlem laat een verklaring waarom hij buiten is zien aan de politie. (Foto: ANP)

Niet overal bleef het rustig, in Urk hebben jongeren een GGD-teststraat in brand gestoken