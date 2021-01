In Europa zijn tot zaterdag 16.785 klachten gemeld over vermoedelijke bijwerkingen van de coronavaccins, meldt RTL Nieuws zaterdag op basis van eigen onderzoek. Verreweg de meeste meldingen zouden gaan over lichte klachten zoals vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn. Miljoenen Europeanen zijn inmiddels ingeënt.

RTL Nieuws schrijft dat het data bekeek van Eudravigilance, een groot gegevensbestand van het Europees geneesmiddelenbureau EMA. Vaccinmakers moeten meldingen over bijwerkingen doorgeven. Ook bijwerkingencentra doen dit op basis van klachten die zijn horen. In Nederland doet Lareb dit.

Bijna alle klachten (16.479) gingen over het Pfizer-vaccin. Dat is ook niet gek, aangezien de fabrikant als eerste groen licht kreeg om coronavaccins op de Europese markt te brengen. In 12.330 gevallen waren de klachten afkomstig van zorgprofessionals. De overige 4.149 meldingen kwamen van mensen zonder medische achtergrond, aldus RTL Nieuws.

Voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zegt de nieuwszender dat er "geen reden is om ongerust te zijn". Meldingen worden bovendien snel bekeken stelt hij. "Als er dan iets bijzonders uit voorkomt, kan snel worden beoordeeld of dat komt door het vaccin. Dat zou dan aanleiding kunnen zijn om de productinformatie aan te passen. Maar dat is tot nu toe niet nodig geweest", aldus De Boer.

In de bijwerkingendata worden volgens RTL Nieuws ook overlijdens gerapporteerd. Dat hoeft niet te betekenen dat er een verband is tussen een vaccin en de reden van overlijden. Mensen die vermoeden dat een klacht of sterfte mogelijk het gevolg kan zijn van het vaccin, kunnen dit melden.