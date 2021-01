In Spanje wordt schande gesproken van diverse politici en hooggeplaatste officieren van het Spaanse leger, die veel te vroeg een vaccinatieprik hebben ontvangen. Luchtmachtgeneraal Miguel Ángel Villarroya diende zaterdag zijn ontslag in, nadat bekendgemaakt werd dat ook hij al een prik had laten zetten.

De minister van Defensie Margarita Robles heeft de ontslagbrief van de 63-jarige Villarroya geaccepteerd, schrijft de Spaanse krant El País. Robles wil naar eigen zeggen "het imago van het Spaanse leger beschermen".

In Spanje worden personeel en bewoners van verpleeghuizen als eerste gevaccineerd, evenals medisch specialisten die dagelijks COVID-19-patiënten verzorgen. Het zetten van prikken verloopt echter trager dan aanvankelijk gehoopt, mede door leveringsproblemen van farmaceut Pfizer. Diverse regio's moeten momenteel wachten tot nieuwe vaccins geleverd worden, schrijft AP.

Binnen het Spaanse leger is een onderzoek gestart om eventuele andere voorkruipers op te sporen. In het Zuid-Europese land moeten politici en andere prominenten in de strijd tegen het coronavirus wachten op hun beurt voor een coronavaccin. In andere landen worden zij juist live op televisie ingeënt, om het vertrouwen in vaccinatieprogramma's te vergroten.

Premier roept voorkruipers op te vertrekken

Premier Pedro Sánchez vroeg vrijdag om het vertrek van alle politici die voorgekropen hadden in de vaccinatierij. Oppositieleider Pablo Casado van de Partido Popular (PP) sloot zich bij die oproep aan. Diverse burgemeesters, directeuren en hooggeplaatste adviseurs zouden al zijn opgestapt.

Een partijgenoot van Casado, Javier Guerrero, was al betrapt op voordringen. Volgens Guerrero moest hij wel een vaccinatie ondergaan, omdat anders zijn stafmedewerkers zich niet zouden laten inenten.