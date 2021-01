De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag ingegrepen bij een illegaal feest onder een spoorwegviaduct in Hoofddorp. Op het feest waren ongeveer 100 tot 150 jongeren aanwezig, laat de politie van Haarlemmermeer op Facebook weten.

Bij aankomst van de politie vluchtten veel jongeren weg. Volgens de politie kwam dat doordat ze werden gewaarschuwd door personen die op de wacht stonden.

"De locatie was voor ons lastig te isoleren, temeer doordat er op voorhand personen rondreden om te zien of er politie is", zo schrijven de dienders op Facebook.

Een nog onbekend aantal jongeren is bekeurd voor het overtreden van de coronamaatregelen.