De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag in een persconferentie gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de mutatie in zijn land misschien niet alleen besmettelijker, maar toch ook dodelijker is dan het oorspronkelijke coronavirus. Maar zeker is dat nog niet, veel is nog onduidelijk.

De belangrijkste adviseur van de regering, Patrick Vallance, zegt dat gekeken is naar sterftecijfers van patiënten in het ziekenhuis en dat hieruit niet is gebleken dat er meer kans op overlijden is bij infectie met het gemuteerde virus.

Maar toen vervolgens werd gekeken naar de gegevens van alle mensen die positief getest waren, zou er wel een hogere sterftekans zichtbaar zijn geworden. Vallance zegt op basis van die cijfers dat van de zestigjarigen het virus krijgen, nu 10 procent overlijdt. Dat zou meer dan 13 procent kunnen worden door de Britse variant, aldus Vallance.

Meer onderzoek is nog nodig

Maar hier zegt hij wel bij dat de data tot nu toe "nog niet sterk is" en dat het gaat om een veelvuldigheid aan "stukjes informatie". Vallance wijst erop dat meer onderzoek nodig is.

Meerdere onderzoekers hebben ook gekeken naar de data en concluderen dat het een "realistische mogelijkheid is" dat het virus dodelijker is geworden, maar dat het nog lang niet zeker lijkt.

Johnson zegt zwaardere maatregelen ondertussen niet uit te sluiten, zoals het sluiten van de grenzen. De zorg in het land, voornamelijk in Londen, is al zwaar overbelast als gevolg van het coronavirus en de mutatie. Andere mutaties, zoals die uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, kan de gezondheidszorg er niet bij hebben.