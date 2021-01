AstraZeneca zal in eerste instantie minder vaccins leveren dan verwacht. Dit komt doordat een Europese productielocatie (tijdelijk) niet zoveel vaccins kan maken als gepland, meldt de farmaceut vrijdag aan NU.nl na berichtgeving door Bild.

Het is nog niet duidelijk hoe groot het tekort precies zal zijn en hoelang de vertraging zal aanhouden. Een woordvoerder kan niet zeggen of het alleen over het eerste kwartaal of eerste half jaar van 2021 gaat.

In Zweden zou het in de eerste maand om 300.000 doses minder gaan, meldt Göteborgs-Posten op basis van een interview met de vaccinatiecoördinator van het land.

Ondanks de tegenslag laat AstraZeneca weten in februari en maart tientallen miljoenen doses aan de Europese Unie te willen leveren, "terwijl we de productievolumes blijven verhogen".

AstraZeneca heeft vorige week een officiële aanvraag ingediend bij het Europees Medicijnagentschap (EMA) om het vaccin goed te keuren. Het AstraZeneca-vaccin zou bij goedkeuring het derde vaccin tegen COVID-19 zijn dat door EMA als veilig wordt beschouwd.

EMA hoopt volgende week vrijdag tot een oordeel (goedkeuring of geen goedkeuring) te komen. Nederland heeft een optie op bijna twaalf miljoen doses, goed om bijna zes miljoen Nederlanders mee in te enten. Samen hebben de 27 Europese lidstaten een optie op zo'n vierhonderd miljoen vaccins.