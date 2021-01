De achterstanden die scholieren door de coronacrisis hebben opgelopen zijn dit schooljaar niet op te lossen. Het kabinet komt daarom met een nationaal programma dat de komende jaren basis- en middelbare scholen moet helpen met het oplossen van de problemen.

Hoeveel geld er wordt vrijgemaakt is nog niet bekend. Volgens onderwijsminister Arie Slob komt binnenkort een nadere invulling.

Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat hij grote zorgen heeft over de effecten van de noodzakelijke coronamaatregelen. "Het is niet realistisch om te verwachten dat alle kinderen de opgelopen achterstand op de verschillende ontwikkelgebieden dit jaar al volledig inhalen. Daarvoor zijn de achterstanden bij sommige leerlingen en studenten te groot, en de crisis is nog niet voorbij."

In de brief schrijft Slob dan ook dat de vooruitzichten voor de eindexamens dit jaar "minder gunstig zijn dan gehoopt".

Het opnieuw invoeren van 1,5 meter afstand op middelbare scholen kan fysieke les en daarmee de voorbereiding nog moeilijker maken. Eerder kwam de minister al met aanpassingen voor de eindexamens van dit schooljaar. Zo kunnen leerlingen hun examens spreiden over twee tijdsvakken en krijgen ze een extra herkansing.

Toch vinden verschillende onderwijspartijen, waaronder scholierenorganisatie LAKS, niet dat de examens in die vorm kunnen doorgaan omdat leerlingen zich niet goed kunnen voorbereiden.

Slob zou hierover met LAKS en andere partijen rond de voorjaarsvakantie in gesprek gaan, maar heeft besloten die gesprekken nu al te voeren. Hoe de examens er dit jaar uiteindelijk gaan uitzien, maakt de minister rond de voorjaarsvakantie bekend.