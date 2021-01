Daklozenopvangcentra verwachten ondanks de aanstaande avondklok geen grote toeloop. Voor dak- en thuislozen geldt de maatregel namelijk niet. Desondanks is de druk als gevolg van de huidige lockdown onverminderd hoog en wordt gevreesd voor de emotionele impact van de ingrijpende maatregel, zeggen dak- en thuislozenorganisaties in gesprek met NU.nl.

Esmé Wiegman, directeur van Valente, de branchevereniging voor maatschappelijke opvang, is blij met de ontheffing voor daklozen. "Het is fijn dat het ministerie meteen heeft gezegd: er gaat niet gejaagd worden op dak- en thuislozen die toch op straat verblijven. De focus ligt echt op mensen die met te veel samenkomen, zoals bij feestjes."

Desondanks willen de opvanginstellingen die bij Valente aangesloten zijn dak- en thuislozen wel motiveren om naar de opvang te komen. "Maar we gaan niemand dwingen om naar binnen te komen of verbieden om naar buiten te gaan", aldus Wiegman.

Mocht er wel een grote toeloop ontstaan, dan is ze optimistisch. "We hebben een afspraak met het ministerie en de gemeenten: waar even geen plek is, moet plek gemaakt worden. Door die afspraak kunnen dak- en thuislozen ook terecht in hotels en andere voorzieningen."

Door anderhalvemeterregel minder capaciteit

Tijdens de eerste coronagolf werd daar al gebruik van gemaakt. En niet alleen door de 'gebruikelijke' tienduizenden dak- of thuislozen die Nederland telt, want opvangcentra hebben sinds het begin van de pandemie te maken met extra druk. Door de coronacrisis groeit de hulpvraag, en ook in opvangcentra moet rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand, waardoor er meer ruimte nodig is om iedereen te kunnen faciliteren.

Menno de Boer van het Leger des Heils: "Er is heel hard gewerkt om de capaciteit op orde te houden. We zijn er nu gelukkig op berekend de mensen een goed heenkomen te kunnen bieden."

Vrees voor emotionele impact avondklok

Wel vreest Wiegman voor de emotionele impact die de maatregel kan hebben. "Aan het moment dat iemand dak- of thuisloos wordt, gaat een hele geschiedenis vooraf", licht ze toe. "Het is vaak een opeenstapeling van problemen."

Een ingrijpende maatregel als een avondklok doet daar volgens haar een schepje bovenop. "De onrust in de maatschappij raakt ook deze doelgroep."