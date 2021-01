Portugal heeft voor de vijfde dag op rij een recordaantal doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Het gaat vrijdag om 234 nieuwe sterfgevallen. Nog niet eerder werden binnen een dag zoveel nieuwe overlijdens geregistreerd.

Daarnaast zijn 13.987 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld. Dat zijn er iets minder dan woensdag. Op die dag werden 14.647 nieuwe gevallen geregistreerd, een record voor Portugal.

Het land met circa tien miljoen inwoners heeft sinds 15 januari weer te maken met een harde lockdown. Alle niet-essentiële winkels zijn dicht. Restaurants zijn alleen open voor afhaal en bezorging. Scholen zouden volgens de eerste plannen nog openblijven, maar zijn op vrijdag alsnog gesloten vanwege de Britse variant van het coronavirus.

Veel ziekenhuizen in Portugal zijn al overbelast vanwege grote instroom van coronapatiënten. Vanwege de drukte moeten patiënten soms urenlang in ambulances wachten totdat er bedden beschikbaar komen.

Tegen Reuters zeggen verschillende artsen dat ze uitgeput zijn. "Veel mensen breken, veel mensen zijn aan het opbranden en het wordt alleen maar moeilijker", aldus een arts op de intensive care. "Iedereen is moe."

De Britse variant is een stuk besmettelijker dan andere varianten. Volgens de Portugese autoriteiten verspreidt de variant zich in hoog tempo in het land: vermoedelijk is 20 procent van de positief geteste personen besmet met de Britse variant. Volgens premier António Costa kan dit de komende weken oplopen tot 60 procent.