Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 5.791 positieve coronatests gemeld. Het is de derde dag op rij dat meer besmettingen worden gemeld dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen (5.318).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Nederland telt langzaamaan bijna één miljoen besmettingen. Wereldwijd zijn tot dusver achttien landen de negatieve mijlpaal gepasseerd. Vrijdag telt Nederland in totaal bijna 940.000 positieve tests.

Het RIVM meldt verder 89 coronagerelateerde sterfgevallen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze personen allemaal in het afgelopen etmaal zijn overleden. Er kan een vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Gemiddelden van de afgelopen week Vrijdag 22 januari: 5.318

Donderdag 21 januari: 5.354

Woensdag 20 januari: 5.452

Dinsdag 19 januari: 5.526

Maandag 18 januari: 5.617

Zondag 17 januari: 5.712

Zaterdag 16 januari: 5.859

Zaterdag gaat avondklok van kracht

Deze zaterdag gaat de reeds aangekondigde avondklok van kracht. Inwoners moeten dan iedere avond vanaf 21.00 uur binnenblijven, en mogen vanaf 4.30 uur de volgende ochtend hun huis uit. De beoogde einddatum van de avondklok is 9 februari.

De avondklok moet de oplaaiing van de Britse coronavirusvariant stoppen. Gezondheidsexperts van het RIVM vermoeden dat momenteel één op de tien Nederlanders besmet raakt met het gemuteerde, meer besmettelijkere virus.