Treinen, trams en bussen blijven tijdens de lockdown rijden, ook wanneer de avondklok van kracht is, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) vrijdag. Vanaf zaterdag mogen tussen 21.00 en 4.30 uur alleen mensen met een geldige reden zich op straat begeven.

In principe gaat de dienstregeling door zoals gewoonlijk. Mocht een vervoerder wel willen afschalen, dan kan het bedrijf overleggen met de autoriteit die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Het gaat om bijvoorbeeld de gemeente of de vervoersregio, vertelt de bewindsvrouw.

"Het ov is er juist voor de mensen die ervan afhankelijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld in de zorg, dienstverlening of bevoorrading aan de slag moeten blijven", aldus Van Veldhoven.

NS is een van de organisaties die voor een grote groep werknemers een werkgeversverklaring moet regelen. Volgens de bewindsvrouw zal de NS hier geen problemen mee hebben.

Ov-bedrijven: 'Dienstregeling wordt nauwelijks aangepast'

Uit een rondgang van persbureau ANP onder openbaarvervoerbedrijven blijkt dat dienstregelingen vooralsnog amper worden aangepast aan de avondklok. De Rotterdamse vervoerder RET en de Haagse vervoerder HTM melden wel wat aanpassingen, maar bij de NS en het Amsterdamse GVB verandert vooralsnog niets.

RET verwacht vanwege de avondklok minder reizigers tussen 21.00 uur en 4.30 uur. Vanaf maandag rijden er daarom na 21.00 uur minder bussen en trams. Bussen rijden maximaal tweemaal per uur en trams maximaal driemaal. De dienstregeling voor de metro blijft ongewijzigd. Bij HTM leidt de avondklok tot een naar eigen zeggen minimale aanpassing van de dienstregeling.

De GVB gaat vooralsnog niet afschalen en gaat door met de huidige dienstregeling. De Amsterdamse vervoerder heeft sinds 3 januari al wat afgeschaald. Als blijkt dat er veel minder mensen na 21.00 uur gaan reizen, wordt de dienstregeling volgens een woordvoerder mogelijk wel aangepast.

De NS laat een soortgelijk geluid horen. Een woordvoerder laat weten dat de NS al met een aangepaste dienstregeling rijdt. Vooralsnog worden er geen extra treinen uit de dienstregeling gehaald, aldus de zegsman.