Uit de omvangrijke testoperatie in de gemeente Lansingerland is geen grootschalige verspreiding van de Britse variant van het coronavirus gebleken, meldt GGD Rotterdam-Rijnmond vrijdag. De uitbraak heeft zich vooral rondom een basisschool geconcentreerd.

Dat de Britse mutatie binnen de gemeente niet grootschalig is verspreid, concludeert de GGD op basis van de tussentijdse analyse van bijna 27.000 bekende testuitslagen. 242 inwoners testten positief op het virus, van wie 29 met de Britse virusvariant besmet bleken te zijn.

Dit aantal kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is getest en ook niet alle testuitslagen al binnen zijn, laat de GGD weten.

Uit twee onderzoeken rondom de school zijn nu in totaal 71 besmettingen met de Britse mutatie naar voren gekomen, zegt een woordvoerder van GGD Rotterdam-Rijnmond tegen NU.nl. Zeventig van hen kwamen naar voren in het onderzoek op de Willibrordschool zelf, waarbij 684 mensen zich lieten testen. Bij een onderzoek onder aangrenzende scholen en bso's lieten 1.200 mensen zich testen, van wie één persoon de Britse variant bleek te hebben.

"De resultaten die we tot nu toe hebben, laten zien dat de Britse variant, met name op de Willibrordschool, flink is verspreid onder leerkrachten en leerlingen van deze basisschool en binnen de huishoudens van deze mensen", aldus de GGD. Dat maakt de veronderstelling dat de Britse variant van het virus besmettelijker is dan de 'gewone' variant aannemelijker.

'Gedrag Britse mutatie onder kinderen meegenomen in onderzoek'

De corona-uitbraak op de basisschool is inmiddels uitgedoofd. De oorzaak van de uitbraak is nog niet bekend. De GGD kon geen duidelijke bron vinden en ook werden de coronaregels voor zover bekend goed nageleefd op de school.

De komende twee weken verwacht de GGD het onderzoek in de gemeente af te ronden. Volgens viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC is de eindanalyse ook gericht op de vraag hoe de Britse variant zich onder kinderen anders gedraagt. "De informatie wordt gedeeld met het OMT om mee te nemen in de advisering."

Inwoners Lansingerland kregen oproep zich te laten testen

De gemeente riep haar bijna 63.000 inwoners van twee jaar of ouder op 11 januari op mee te doen aan een diepgaand onderzoek, nadat 46 personen in de gemeente positief waren getest op de Britse variant. Het was voor het eerst dat een dergelijk grootschalige testoperatie plaatsvond in het land.

Inmiddels heeft zo'n 70 procent van de inwoners zich laten testen of een testafspraak gemaakt, laat de burgemeester Pieter van de Stadt weten.