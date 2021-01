Hongarije heeft als eerste EU-lidstaat met Rusland een deal gesloten over de levering van het Russische coronavaccin Spoetnik V, meldt de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó vrijdag via Facebook.

Eén dag eerder werd het Russische vaccin via een spoedprocedure van nationale gezondheidsautoriteiten goedgekeurd. Daarmee maakt Boedapest duidelijk niet te willen wachten op een oordeel van het Europese medicijnagentschap EMA.

Rusland zou woensdag bij het EMA een aanvraag hebben ingediend om het vaccin op de Europese markt te krijgen, schreven lokale media. Volgens The Moscow Times worden in februari de eerste documenten beoordeeld. Het EMA ontkent echter in een reactie een beoordelingsprocedure te hebben gestart.

Als goedkeuring van het EMA uitblijft, mag het middel niet worden verhandeld op de Europese markt. Experts zetten hun vraagtekens bij het Russische coronavaccin, omdat in enkele maanden tijd enorme stappen werden gezet in de ontwikkeling, terwijl relatief weinig onderzoeksdata zijn gedeeld. Het Russische staatsinstituut voor vaccinontwikkeling Gamaleya stelt dat het vaccin voor meer dan 90 procent effectief is.

Hongarije wil ook als eerste EU-lidstaat Chinees vaccin goedkeuren

Het is niet duidelijk hoeveel doses Hongarije heeft besteld en wanneer de leveringen worden verwacht. Volgens Szijjártó volgen die details op een later moment.

Hongarije heeft donderdag ook het vaccin van farmaceut AstraZeneca groen licht gegeven. Dat wordt naar verwachting volgende week door het EMA beoordeeld. Boedapest hoopt daarnaast binnenkort als eerste EU-lidstaat een Chinees vaccin in gebruik te kunnen nemen.

Een spoedprocedure om het vaccin van het Chinese staatsbedrijf Sinopharm goed te keuren, is vorige week gestart. Het heeft een effectiviteit van zo'n 80 procent, zo bleek uit onderzoeksresultaten van eind december.

Volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán kan het land tot een groot deel van de bevolking is ingeënt geen coronamaatregelen versoepelen. Hij roept farmaceuten op de productie van vaccins te intensiveren. "We hebben geen uitleg nodig, maar vaccins", aldus Orbán.