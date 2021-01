Een op de acht Nederlanders heeft al antistoffen tegen het coronavirus aangemaakt, blijkt uit onderzoek van bloedbank Sanquin onder duizenden bloeddonoren. Bij 13,3 procent van de bloeddonoren werden vorige week sporen van een doorgemaakte corona-infectie aangetroffen, wat landelijk zou neerkomen op 2,3 miljoen mensen, schrijft de Volkskrant vrijdag.

Hun antistoffen zorgen volgens de krant voor langdurige bescherming. De meeste bloeddonoren met antistoffen wonen in Limburg en Noord-Brabant. Bij het laatste onderzoek van Sanquin, in december, had 10,3 procent van de donoren antistoffen in het bloed.

De Sanquin-onderzoekers volgen sinds de lente een groep van zo'n zeshonderd mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Acht maanden later waren bij praktisch iedereen nog antistoffen in het bloed traceerbaar, aldus arts-microbioloog Hans Zaaijer in de Volkskrant. Ook het type antistof dat voor langere bescherming zorgt, IgG, werd aangetroffen.

De bevindingen van Sanquin komen overeen met die van andere internationale studies die concluderen dat het immuungeheugen van voormalige COVID-19-patiënten zeker zes tot acht maanden duurt.

In het Nijmeegse Radboud UMC kregen artsen en verpleegkundigen het verzoek om zich niet te laten inenten als ze in de laatste drie maanden een corona-infectie hadden gehad. "Zo konden we meer mensen vaccineren die nog helemaal geen bescherming hadden tegen COVID-19", zegt internist Chantal Bleeker-Rovers. In april worden zij alsnog gevaccineerd.

Onduidelijk hoeveel antistoffen iemand nodig heeft

Marjolein van Egmond, immunoloog bij het Amsterdam UMC, legt uit dat momenteel nog onduidelijk is hoeveel antistoffen iemand nodig heeft om niet ziek te worden en anderen te infecteren. Daardoor is niet zeker of deze mensen op een later moment gevaccineerd zouden kunnen worden. "Waarschijnlijk zijn mensen die onlangs zijn besmet nog voldoende beschermd, maar de vraag is of dat bijvoorbeeld ook geldt voor de grote groep die vorig voorjaar is geïnfecteerd."

Naar verwachting zijn de meeste mensen al gevaccineerd tegen de tijd dat die vragen zijn onderzocht, concludeert de krant. Mensen die al antistoffen hebben later vaccineren, zou bovendien tot logistieke problemen kunnen leiden.