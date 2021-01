Vorige week overleden naar schatting 3.850 mensen, 500 meer dan normaal zou zijn in deze tijd van het jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte is wel iets gedaald: twee weken geleden overleden nog 650 meer mensen dan verwacht.

Een daling in het aantal sterfgevallen was vorige week ook te zien bij kwetsbare groepen, namelijk ouderen en mensen die langdurige zorg ontvingen.

De statistici hebben dat ingeschat op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends. Tot nu toe zijn tijdens de tweede golf bijna 9.000 meer mensen overleden dan gebruikelijk.

Het sterftecijfer van mensen onder de 65 jaar was vorige week niet hoger dan normaal. Bij mensen vanaf die leeftijd wel, evenals de mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg. Toch ging ook in deze groepen het aantal sterfgevallen naar beneden.

De sterfte in Nederland is sinds week 39 van vorig jaar hoger dan verwacht. In diezelfde periode werd duidelijk dat het land te maken had met een tweede golf in de coronapandemie.

De nieuwe cijfers over de oversterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks krijgt. Deze berichten bieden geen informatie over de doodsoorzaak.