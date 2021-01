Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 5.857 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er iets meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (5.359).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Gemiddelden van de afgelopen week Donderdag 21 januari: 5.359

Woensdag 20 januari: 5.454

Dinsdag 19 januari: 5.528

Maandag 18 januari: 5.619

Zondag 17 januari: 5.713

Zaterdag 16 januari: 5.859

Vrijdag 15 januari: 6.149

Uit cijfers van de Johns Hopkins University blijkt dat Nederland langzaam richting een miljoen besmettingen kruipt. Donderdag telt Nederland in totaal ruim 940.000 positieve tests.

Het RIVM meldt verder 91 coronagerelateerde sterfgevallen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze personen allemaal in het afgelopen etmaal zijn overleden. Er kan een vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Kamer debatteert over invoering avondklok

Het demissionaire kabinet presenteerde woensdag het plan voor een avondklok, waar donderdag in de Tweede Kamer over wordt gedebatteerd. Het OMT en het kabinet menen dat deze maatregel de verspreiding van het coronavirus in Nederland verder kan beperken. Het dringende advies om nog maximaal één gast per dag te ontvangen, geldt al wel.

Uit de weekcijfers van dinsdag bleek dat de Britse coronavirusvariant aan een opmars in Nederland bezig is. Het RIVM registreerde in de afgelopen week 38.776 positieve coronatests, ruim 21 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen (49.398). Echter schat het RIVM dat 10 procent van die besmette personen de besmettelijkere Britse variant heeft opgelopen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande week.

201 De Jonge over waarom regels worden aangescherpt terwijl cijfers dalen

Disclaimer: Tot op heden berekende NU.nl het gemiddelde aantal besmettingen door de dagcijfers van de zeven voorgaande dagen te gebruiken. Dit bleek tot verwarring te kunnen leiden, waardoor wij onze berekening hebben aangepast. Nu werkt NU.nl met de cijfers van deze dag en de zes voorgaande dagen om zo tot een weekgemiddelde te komen.