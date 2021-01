De Tweede Kamer gaat donderdag akkoord met een avondklok van 21.00 uur tot 4.00 uur. Tussen deze tijdstippen moeten mensen die niet onder de uitzonderingen vallen verplicht thuisblijven. Wat weten over de effect van de avondklok?

Wat voor effect heeft de avondklok op het aantal besmettingen?

Het reproductiegetal (R-getal) ligt sinds 1 januari op 0,98. Dat betekent dat honderd besmette personen gemiddeld 98 anderen infecteren. Bij de Britse coronavariant ligt het R-getal op 1,3. Van de positief geteste mensen heeft ongeveer 10 procent de besmettelijkere variant uit het Verenigd Koninkrijk, schat het RIVM. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) kan een avondklok in de huidige situatie het gemiddelde R-getal mogelijk met 8 tot 13 procent terugdringen.

Het is volgens het OMT niet exact te zeggen wat de avondklok gaat opleveren. De berekening is gebaseerd op vier onderzoeken over het effect van avondklokken in andere landen.

Hoe werkt de avondklok? Tussen bepaalde tijdstippen blijf je binnen.

Je gaat alleen naar buiten als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een calamiteit, de hond uitgelaten moet worden of als iemand mantelzorg nodig heeft. Een vuilniszak weggooien valt daar niet onder.

Bij een controle toon je formulieren of andere documenten waaruit blijkt dat je buiten mag zijn, bijvoorbeeld omdat je als maaltijdbezorger werkt of als reiziger net bent teruggekeerd uit het buitenland.

Bij het negeren van de avondklok kan een boete van 95 euro worden opgelegd.

Heeft de avondklok zich in andere landen bewezen?

Het precieze effect van een avondklok is lastig te meten. Dit komt doordat de landen de avondklok altijd als onderdeel van een groter maatregelenpakket invoeren. Dit pakket ziet er in elk land anders uit. Daarnaast zijn er verschillende avondklokken. Zo geldt de avondklok in België vooral in de nachtelijke uren, terwijl die in Frankrijk van 18.00 tot 6.00 uur geldt. Het aantal positieve tests in die landen daalde na de komst van een avondklok en andere maatregelen. Het is echter niet duidelijk hoeveel daarvan direct toe te schrijven zijn aan de avondklok.

Hoe maakt een avondklok het verschil als er toch al een harde lockdown geldt?

De avondklok zorgt ervoor dat mensen minder tijd hebben om met elkaar af te spreken. Het wordt bijvoorbeeld lastiger om op visite te gaan en illegale feesten te bezoeken. Het verder beperken van de sociale contacten is belangrijk omdat de meeste mensen in de thuissituatie besmet raken door familie, huisgenoten of vrienden.

Daarnaast kan een avondklok helpen om het urgentiegevoel rondom de maatregelen te verhogen, stelt het OMT. Hoewel veel mensen zich netjes aan de coronaregels houden, zijn er ook nog steeds mensen die dat niet doen. Zo gaat bijvoorbeeld ruim een kwart van de positief geteste personen naar buiten, bleek vorige maand uit onderzoek van het RIVM.

Waarom een avondklok en geen andere maatregelen?

Het OMT heeft gekeken naar acht alternatieve maatregelen en is tot de conclusie gekomen dat het effect van die maatregelen kleiner is dan dat van de avondklok. Dit komt doordat niet duidelijk is in hoeverre mensen de alternatieve maatregelen, die voornamelijk uit adviezen bestaan, zullen gaan opvolgen. Het gaat bijvoorbeeld om het beperken van het wekelijkse aantal bezoekers thuis en het vormen van sociale bubbels onder jongeren. De enige maatregel die net zo effectief of zelfs effectiever is dan een avondklok, is een situatie waarin mensen alleen in noodzakelijke gevallen naar buiten mogen.

Wat voor invloed heeft de avondklok op de derde golf?

Nederland krijgt door de Britse coronavariant waarschijnlijk te maken met een derde golf. Hoe deze eruit zal zien, is afhankelijk van hoe de besmettingscijfers zich nu ontwikkelen. Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, is het juist verstandig om nu aanvullende maatregelen zoals een avondklok in te voeren.

Door nieuwe besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen, neemt de druk in de ziekenhuizen af. Daarnaast raken er minder snel mensen besmet met de Britse variant, waardoor deze niet te snel de overhand krijgt in Nederland. Als dat wel op korte termijn gebeurt, verdwijnt door de toename van het aantal positieve coronatests het perspectief op versoepelingen van de maatregelen, aldus Van Dissel.