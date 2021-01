Het is 23 januari 2020 als de treinstations en luchthavens in de Chinese miljoenenstad Wuhan worden gesloten om de verspreiding van het - dan nog mysterieuze - coronavirus in te dammen. Een terugblik op een jaar waarin Wuhan bijna twee maanden op slot was, maar ook een jaar waarin 2021 werd ingeluid met feestende mensenmassa's.

December 2019: Eerste besmettingen vastgesteld in Wuhan

In Wuhan, een miljoenenstad in de Chinese provincie Hubei, wordt een aantal mensen in het ziekenhuis opgenomen die besmet lijken te zijn met een nog onbekend virus.

Naast longklachten heeft een aantal van deze patiënten nog een ding gemeen: ze zijn onlangs allemaal op dezelfde markt geweest. De Chinese autoriteiten besluiten de desbetreffende markt, de Huanan-vismarkt, te sluiten voor onderzoek.

Nadat het mysterieuze virus bij tientallen mensen wordt aangetroffen, maakt China op 31 december 2019 een melding bij de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Januari 2020: Aantal vastgestelde besmettingen loopt op, eerste sterfgeval

Op 5 januari 2020 brengt de WHO voor het eerst een publieke verklaring naar buiten over het cluster in Wuhan. In de verklaring zegt het onderzoeksinstituut dat er op basis van de eerste onderzoeksresultaten van de Chinezen nog geen bewijzen zijn dat het virus van mens op mens kan worden overgedragen.

Inmiddels is het aantal mensen bij wie een besmetting met het virus is vastgesteld, opgelopen naar 59. Enkele dagen later, op 11 januari, overlijdt een 61-jarige inwoner van de stad aan de gevolgen van het virus.

Voorlopige resultaten uit het lab wijzen op een nieuw type coronavirus, dat de naam 2019-nCoV krijgt.

Nadat het virus bij een aantal zorgmedewerkers in de stad wordt vastgesteld, verklaren Chinese autoriteiten op 20 januari voor het eerst dat de overdracht van het virus ook van mens op mens kan plaatsvinden.

23 januari 2020: Wuhan gaat in lockdown

Het aantal vastgestelde besmettingen is inmiddels flink opgelopen. Op 22 januari testten zo'n 571 inwoners van de provincie Hubei positief op het virus en zijn in totaal achttien mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Om verdere verspreiding van het virus een halt toe te roepen, gaat China over op het rigoureuze besluit om heel Wuhan hermetisch af te sluiten van het virus: de eerste lockdown als gevolg van het virus is een feit.

Op donderdag 23 januari om 10.00 uur legt China het openbaar vervoer in Wuhan stil en sluit het de luchthaven van de stad. De ongeveer 11 miljoen inwoners van de stad wordt gevraagd thuis te blijven en alleen in uitzonderlijke gevallen de stad in of uit te reizen. Het dragen van mondkapjes en het houden van voldoende afstand wordt verplicht.

63 China houdt strenge controles op vliegveld Wuhan om coronavirus

Februari 2020: Piek in aantal vastgestelde besmettingen tijdens lockdown

Tegelijkertijd met de lockdown begint Wuhan ook massaal te testen op het virus. De stad bouwt daarnaast in razendsnel tempo een nieuw ziekenhuis: Huashenshan. Op 4 februari - acht dagen na de start van de bouw - ontvangt het ziekenhuis de eerste patiënten.

Terwijl de stad in lockdown is, beleeft het in het begin van deze maand een piek in het aantal vastgestelde besmettingen: dagelijks testen meer dan vijftienhonderd inwoners van de stad positief op het virus.

Ondertussen raakt ook de rest van de wereld in de ban van het virus. Eind februari reizen experts van de WHO naar de miljoenenstad af om onderzoek te doen naar het virus en ervaringen op te doen in de behandeling ervan.

49 Wuhan: de transformatie van metropool tot spookstad

8 april 2020: Lockdown opgeheven

De zeer strenge lockdown lijkt zijn vruchten af te werpen. Op 18 maart worden voor het eerst geen nieuwe vastgestelde besmettingen gemeld. De autoriteiten achten op 28 maart de situatie rondom het virus zodanig onder controle dat delen van de metrolijn weer in gebruik worden genomen en stadsgrenzen worden heropend.

Ruim een week later, op 8 april, wordt de lockdown definitief opgeheven. Wuhan is op dat moment ruim twee maanden hermetisch afgesloten geweest van de buitenwereld.

50 Wuhan komt weer tot leven na twee maanden lockdown

Mei 2020: Massaal testen moet tweede golf voorkomen

Wuhan besluit om vanaf 13 mei te starten met een grootschalig testprogramma dat als doel heeft alle inwoners van de stad te testen. Reden daarvoor is een nieuw cluster van besmette patiënten, die een week eerder is vastgesteld.

Het massaal testen van de inwoners van de stad moet voorkomen dat het virus zich opnieuw kan verspreiden. Begin juni voltooit de stad de massale testoperatie. Driehonderd inwoners zijn dan positief getest op het virus.

Opvallend is dat deze positieve tests niet worden meegenomen in de officiële statistieken, omdat deze personen geen symptomen vertoonden. China meldt op dat moment alleen dat mensen positief testen op het virus als ze symptomen vertonen (of vertoonden). Daarmee ontstaan ook op grote schaal de kritieken op de betrouwbaarheid van de coronacijfers van China.

Zomer en najaar 2020: Wuhan keert terug naar het 'normale' leven

Het blijft relatief stil vanuit Wuhan, waar het virus ogenschijnlijk onder controle is. Er worden al lange tijd amper besmettingen vastgesteld en het dagelijks leven lijkt weer doorgang te kunnen vinden.

61 Groot zwembadfeest georganiseerd in coronavrij Wuhan

31 december 2020: Veel mensen op straat tijdens jaarwisseling

Het moet voor veel Nederlanders een onwerkelijk gezicht zijn: terwijl in ons land de jaarwisseling op sobere wijze moet worden gevierd, luiden de miljoenen inwoners van Wuhan gezamenlijk het nieuwe jaar in. Daarbij werden wel mondkapjes gedragen en lijken de inwoners nog altijd 'voorzichtig' te zijn na de massale uitbraak van begin 2020, aldus een correspondent van persbureau Reuters.

Inwoners van Wuhan luiden massaal het nieuwe jaar in. Inwoners van Wuhan luiden massaal het nieuwe jaar in. Foto: ANP

23 januari 2021: En nu?

De verspreiding van het virus in Wuhan lijkt vooralsnog, net als in de rest van China, onder controle te zijn. Dat komt doordat China hard ingrijpt wanneer besmettingen met het virus worden aangetroffen. Zo zijn de laatste tijd al een aantal Chinese steden, waaronder miljoenenstad Shijiazhuang, op slot gegaan en werden inwoners massaal getest om verdere verspreiding te voorkomen.

Overigens is het nu, ruim een jaar later, nog steeds niet duidelijk hoe het virus heeft kunnen ontstaan. Een team van de WHO is begin januari 2021 afgereisd naar de stad om onderzoek te doen naar de herkomst van het virus.