De koepelorganisatie GGD GHOR wil de testcapaciteit in het land de komende weken verder opschalen door de verwachte toestroom in de teststraten vanwege de Britse coronavariant. Op dit moment hebben de GGD's zo'n 120.000 coronatests per dag beschikbaar, maar dit moeten er uiteindelijk 175.000 worden, vertelde GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet donderdag in het NPO1-radioprogramma 1 op 1.

Hoewel op dit moment niet de volledige capaciteit van de teststraten wordt benut, is opschalen nodig volgens Rouvoet. "De cijfers geven geen aanleiding om gas terug te nemen. We doen dat opschalen niet voor niets." Rouvoet verwacht dat de Britse coronamutatie zal leiden tot een nieuwe toestroom in de teststraten.

Het blijft volgens Rouvoet onverminderd belangrijk om massaal te testen om zicht te houden op de verspreiding van het virus. Ook mensen die zich tegen COVID-19 hebben laten vaccineren, moeten bij verkoudheidsklachten naar de teststraten komen. "De capaciteit is er, de snelheid is er, maar er gebruik van", aldus Rouvoet.

Het huidige aantal van 120.000 tests per dag kan volgens Rouvoet "als dat nodig is binnen de kortste keren" naar 150.000 tests per dag worden opgeschaald. De GGD's willen uiteindelijk opschalen naar 175.000 tests per dag.

Vooruitzicht blaastest 'positief', maar nog geen inzetdatum bekend

In het najaar van 2020 werd bekend dat er op termijn een razendsnelle blaastest in de teststraten gebruikt zou kunnen worden. Volgens Rouvoet ziet het ernaar uit dat de blaastesten straks kunnen worden ingezet in de GGD-teststraten.

De datum waarop de blaastest daadwerkelijk kan worden ingezet, is nog niet bekend. Maar dat moment "komt wel dichterbij", aldus Rouvoet.

Het apparaat waarmee de blaastest wordt afgenomen, zou al binnen enkele seconden een besmetting met het coronavirus kunnen uitsluiten. Daarmee zou de druk op de teststraten flink kunnen worden verminderd, bleek uit onderzoek van onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).