Een meerderheid van de Tweede Kamer is donderdag voor het plan van het kabinet om een avondklok door te voeren. Wel willen ze de aanvangstijd verschuiven van 20.30 naar 21.00 uur. Een motie die coalitiepartij D66 donderdag tijdens het Kamerdebat gaat indienen, krijgt steun van in ieder geval VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50PLUS.

Over de motie moet nog gestemd worden, maar duidelijk is dat er een meerderheid bereikt wordt.

In de Tweede Kamer wordt al urenlang gedebatteerd over de kwestie. Zo wilden kritische fracties in de Kamer de avondklok nog later op de avond laten ingaan. Premier Mark Rutte liet blijken dat er niet al te veel ruimte was om nog te sleutelen aan die aanvangstijd.

De oorspronkelijke bedoeling was de avondklok te laten gelden van 20.30 uur tot 4.30 uur. Dat is nu een half uur later geworden. "Na die tijd neemt de effectiviteit van de maatregel enorm af", aldus Rutte.

Rutte presenteerde het plan voor de avondklok woensdag bij een persconferentie, maar zei al dat hij het ingrijpende besluit niet wilde nemen zonder parlementaire steun.

De avondklok is volgens het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) nodig om de verspreiding van het coronavirus in Nederland verder in te dammen. Hoewel het met de verspreiding van het 'oorspronkelijke' virus momenteel goed gaat, is de Britse variant van het virus bezig met een opmars.