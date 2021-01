Een meerderheid van de Tweede Kamer is donderdag akkoord gegaan met het voorstel van het kabinet om een avondklok door te voeren. Na een motie van D66 is de aanvangstijd verschoven van 20.30 naar 21.00 uur. De avondklok gaat zaterdagavond in.

In de Tweede Kamer is urenlang gedebatteerd over de omstreden maatregel. Eerder stemde de Kamer in een motie nog tegen de invoering van de avondklok.

Het demissionair kabinet meent dat de maatregel nu nodig is om de verdere verspreiding van het coronavirus en de besmettelijkere Britse mutatie een halt toe te roepen.

Meerdere partijen toonden begrip voor de noodzaak om harder in te grijpen, al vroegen zij zich ook af of een latere aanvangstijd van de avondlok mogelijk was.

Volgens demissionair premier Mark Rutte was er niet veel ruimte om nog te sleutelen aan die aanvangstijd. De oorspronkelijke bedoeling was de avondklok te laten gelden van 20.30 uur tot 4.30 uur. Dat is nu een half uur later geworden. "Na die tijd neemt de effectiviteit van de maatregel enorm af", aldus Rutte.

D66 diende een motie in om de aanvangstijd een half uur op te schuiven, deze kreeg steun van VVD, CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks PvdA en 50PLUS.

Kamer akkoord, maar forse kritiek blijft

Hoewel de Kamer instemt met een avondklok, is er ook forse kritiek van zowel de partijen die alsnog instemmen, als de partijen die tegen blijven.

Geert Wilders (PVV) noemde de avondklok "extreem". "We raken massaal onze vrijheid kwijt." Hij wijst naar wat het kabinet zelf beter had kunnen doen om te voorkomen dat het zo ver heeft moeten komen.

Wilders vindt het onbegrijpelijk dat duizenden reizigers uit Groot-Brittannië wekenlang vrij hebben kunnen reizen. En als er eerder was begonnen met vaccineren, zou Nederland er beter voorstaan. "Heel Nederland moet nu de prijs betalen voor dat geblunder."

Grote verontwaardiging bij onder meer VVD, CDA, SP, GroenLinks en meerdere andere partijen was er over het feit dat het kabinet nog steeds niet heeft opgetreden tegen bedrijven en werkgevers die hun werknemers dwingen op het werk te verschijnen, terwijl een aanzienlijk deel van de besmettingen blijft plaatsvinden in werksituaties.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen is het wrang dat het kabinet weigert op te treden tegen deze werkgevers en tegelijkertijd met een ingrijpende avondklok komt.

Premier Rutte zei het met de Kamer eens te zijn dat er iets moet gebeuren om het mogelijk te maken harder in te grijpen. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus zei aan de slag te gaan met de oproep van de Kamer om bedrijven en werkgevers harder aan te pakken.