De eerste ouderen worden volgende week gevaccineerd tegen COVID-19, meldt GGD GHOR Nederland woensdag. Eigenlijk zou deze groep pas in februari aan de beurt komen, maar dat verandert door wijzigingen in het vaccinatiebeleid.

Voor een maximale bescherming worden twee doses toegediend. In eerste instantie werd de tweede prik pas na drie weken gezet, maar dat is uitgesteld naar zes weken. Daarnaast hoeft Nederland voortaan minder doses op voorraad te hebben voor de tweede prik.

Als gevolg daarvan krijgen de GGD's vanaf volgende week meer vaccins toegedeeld. "Het was één van de scenario's waar wij ons op hebben bereid, daarom kunnen we nu zo snel handelen", zegt Nicolette Rigter, programmadirecteur COVID-19 van de GGD.

De ouderen worden zoals eerder bekendgemaakt van oud naar jong gevaccineerd. Huisartsen zullen volgende week de circa 90.000 negentigplussers uitnodigen voor hun eerste coronaprik. In de loop van de week worden de eerste personen gevaccineerd door de GGD. Wie niet mobiel genoeg is om naar een centrale priklocatie te gaan, wordt op een later moment door de huisarts ingeënt.

De groep van 85- tot 90-jarigen ontvangt eind volgende week een uitnodiging via het RIVM, meldt GGD GHOR. Het gaat om ongeveer 220.000 personen. Zij worden gefaseerd uitgenodigd. Hoeveel van hen mobiel genoeg zijn om naar een van de 25 GGD-locaties te gaan, is niet bekend. Van de negentigplussers gaat het vermoedelijk om de helft.

De koepelorganisatie zegt verder dat de GGD's, die nu al verpleeghuismedewerkers inenten, bij de ouderen meer tijd inplannen voor de vaccinatie. Daarnaast wordt gemeld dat ouderen indien gewenst een begeleider mee mogen nemen.