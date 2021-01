Er zijn het afgelopen etmaal 5.615 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. Dat zijn er iets meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (5.462). De afgelopen week daalde het aantal positieve tests juist.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Op woensdagen ligt het aantal positieve tests vaker wat hoger dan in de dagen ervoor. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde.

Vergeleken met eerdere woensdagen is er wel een daling te zien. Precies een week geleden kwamen er meer dan 6.100 positieve tests bij, de week daarvoor 7.100.

Het RIVM meldt verder 87 coronagerelateerde sterfgevallen. Deze personen zijn niet allemaal in het afgelopen etmaal overleden; er kan namelijk een vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Gemiddelden van de afgelopen week Woensdag 20 januari: 5.462

Dinsdag 19 januari: 5.539

Maandag 18 januari: 5.630

Zondag 17 januari: 5.722

Zaterdag 16 januari: 5.866

Vrijdag 15 januari: 6.155

Donderdag 14 januari: 6.452

Disclaimer: Tot op heden berekende NU.nl het gemiddelde aantal besmettingen door de dagcijfers van de zeven voorgaande dagen te gebruiken. Dit bleek verwarring op te kunnen leveren, waardoor wij onze berekening hebben aangepast. Vanaf nu werkt NU.nl met de cijfers van deze dag en de zes voorgaande dagen, om zo tot een weekgemiddelde te komen.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen woensdag juist weer wat gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 2.384 patiënten met het coronavirus. Dat zijn er 61 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 1.709 op de verpleegafdelingen, 58 minder dan de voorgaande dag. Op de intensive care (ic) nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal af met 3 tot 675.

"Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is bijna gelijk ten opzichte van vorige week. Daarom verwachten we dat de dalende trend in bezetting slechts langzaam doorzet", licht Ernst Kuipers van het LCPS toe. "Daarnaast maken we ons zorgen, want de Britse variant is veel besmettelijker dan de huidige variant. Hierdoor kunnen het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen."

Kabinet wil strengere maatregelen

Omdat de cijfers er volgens het demissionaire Kabinet er nog niet positief uitzien en de Britse variant in opkomst is, heeft het eerder op woensdag bekendgemaakt een avondklok te willen invoeren. Verder mag een huishouden per direct nog maximaal één persoon per dag ontvangen.

Het verbod om op straat te zijn, moet gaan gelden van 20.30 tot 4.30 uur en moet ervoor zorgen dat sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren worden beperkt. Wel is het toegestaan om na 20.30 uur voor werk de straat op te gaan.

Voor de invoering van deze maatregel is het kabinet wel afhankelijk van toestemming van de Tweede Kamer.