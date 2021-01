Een avondklok, een vliegverbod voor bepaalde landen, thuisbezoek inperken en nog meer maatregelen zijn volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nodig om de derde golf aan te kunnen. Het is volgens het Outbreak Management Team (OMT) onvermijdelijk dat die derde golf, veroorzaakt door de Britse coronavariant, op ons afkomt.

Het aantal coronabesmettingen daalt al een paar weken heel geleidelijk. Ook in de ziekenhuizen wordt het aantal coronagevallen minder. "Dan zou je zeggen: Waarom dan toch zo stevig ingrijpen?", vroeg minister De Jonge zich woensdagmiddag hardop af tijdens de persconferentie. "Dat is omdat we zien dat die derde golf op ons afkomt."

Volgens het OMT hebben we momenteel te maken met een strijd tegen twee uitbraken. De eerste is die tegen de "klassieke" coronavariant. Daarvan gaan de cijfers langzaam de goede kant op. Als we alleen met die uitbraak te maken zouden hebben, zouden we voorzichtig kunnen nadenken over wanneer versoepelingen weer mogelijk zouden zijn, zei het RIVM dinsdag in gesprek met NU.nl.

De veel besmettelijkere Britse variant gooit echter roet in het eten. Zieker word je er niet van, maar doordat meer mensen ermee worden besmet, worden er uiteindelijk wel meer mensen ziek.

De Jonge: 'We moeten tijd winnen'

Nu is de Britse variant nog goed voor één op de tien besmettingen, maar de verwachting van het OMT is dat dat in februari al is gestegen naar ruim 50 procent. Volgens De Jonge heeft de Britse mutatie in maart of april de klassieke coronavariant volledig overvleugeld.

En ondanks de al geldende coronamaatregelen is dat niet voldoende om de Britse variant in te dammen. "Dat is een somber beeld, maar ik kan het niet anders uitleggen", aldus Jaap van Dissel van het RIVM woensdag.

En dus zijn er volgens het OMT extra maatregelen nodig. "We moeten tijd winnen, zodat we er klaar voor zijn als de derde golf komt", aldus De Jonge.

Demissionair premier Mark Rutte toonde begrip voor dat "we allemaal coronamoe zijn". "Maar we moeten ons nog één keer schrapzetten. Doe nu het maximale om klaar te staan voor wat er dadelijk op ons afkomt."

De Jonge: "Hoe groot zou de spijt zijn als we nu afwachten en over een week of drie terugkijken en zien dat we kostbare kansen hebben laten liggen?"