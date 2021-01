Marktplaats weert advertenties voor tweedehands jassen en andere toebehoren van maaltijd- of pakketbezorgers, zo bevestigt het verkoopplatform woensdag na berichtgeving door het AD. In de aanloop naar de beslissing over een avondklok werden deze producten aangeprezen als middel om toch 's avonds over straat te kunnen, omdat voor deze bezorgers waarschijnlijk uitzonderingsregels gaan gelden.

"In het kader van de pandemiebestrijding laten we geen producten toe die als doel hebben de regels te omzeilen", verklaart een woordvoerder van het internetbedrijf.

Thuisbezorgd.nl-jassen, die dinsdag nog voor honderden euro's werden aangeboden, zijn inmiddels lastig te vinden op Marktplaats. Enkele advertenties voor jassen waarin bezorgers van concurrent Deliveroo over straat gaan, stonden woensdagochtend nog wel online. Vraagprijzen varieerden van 45 tot 200 euro voor een complete set met bezorgtas.

Marktplaats laat weten dat het tijd kost om alle avondklokadvertenties te filteren en te blokkeren, omdat het om maatwerk gaat. Naast de uitdossing van maaltijdbezorgers, verschenen ook meer advertenties voor bedrijfskleding van bijvoorbeeld de pakket- en postbedrijven PostNL en DHL op Marktplaats. Ook de bezorging van pakketten moet namelijk na de ingang van een avondklok onbelemmerd doorgaan.

Thuisbezorgd: Dit is niet de bedoeling

Thuisbezorgd.nl benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de feloranje jassen van het bedrijf voor iets anders dan het afleveren van bestelmaaltijden worden gebruikt.

Een woordvoerder gaat ervan uit dat de nu nog actieve bezorgers dit beseffen. "We denken dat het vooral om jassen ging die mensen nog ergens ongebruikt hadden liggen", laat de woordvoerder weten. "We zagen deze berichten het afgelopen weekend al op sociale media, maar dan vooral als grap."

De zegsman schat dat er in totaal wel tienduizend jassen van het bedrijf in Nederland zijn. Ze maken deel uit van de benodigdheden die restaurants bij Thuisbezorgd.nl kunnen bestellen als ze van de diensten van het bestelplatform gebruikmaken. Soms krijgen restaurants ze ook als onderdeel van een introductiepakket na hun aanmelding bij Thuisbezorgd.nl.