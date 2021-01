Het demissionaire kabinet heeft woensdagmiddag bekendgemaakt een avondklok te willen invoeren. Voor deze maatregel is het kabinet wel afhankelijk van toestemming van de Tweede Kamer. Verder mag een huishouden per direct nog maximaal één persoon per dag ontvangen.

Demissionair Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schreef woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de avondklok vrijdag moet ingaan, maar omdat het debat in de Tweede Kamer daarover is uitgesteld wordt de maatregel ook later ingevoerd.

Demissionair premier Mark Rutte zei dat de avondklok mogelijk ergens komend weekend wordt ingevoerd. Vanwege de demissionaire status van het kabinet heeft het eerst goedkeuring van de Tweede Kamer nodig voor de avondklok kan worden ingevoerd.

Helemaal als een verrassing komt de wens om een avondklok in te voeren niet. Al dagenlang was duidelijk dat het kabinet voorsorteerde op de maatregel.

Avondklok gaat gelden van 20.30 uur tot 4.30 uur

Het verbod om op straat te zijn moet gaan gelden van 20.30 uur tot 4.30 uur en moet ervoor zorgen dat sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren worden beperkt. Wel is het toegestaan om na 20.30 uur voor werk de straat op te gaan.

Ook medische hulp aan mens of dier, hulpverlening aan een hulpbehoevende persoon, een hond aangelijnd uitlaten, een heen- of terugreis naar het buitenland en calamiteiten zijn geldige redenen om de avondklok te negeren.

De avondklok moet gaan gelden tot en met 10 februari 4.30 uur en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de maatregel.

Het overtreden van de maatregel kan een boete opleveren van 95 euro. Daar gaat volgens Rutte geen waarschuwing aan vooraf.

Vliegverbod voor meerdere landen

Het aantal gasten dat mensen per dag mogen ontvangen is per direct aangepast. Dat was twee, maar is nu één. Ook mogen vanaf maandag op een begrafenis of crematie nog maximaal vijftig mensen (in plaats van honderd nu) aanwezig zijn.

Daarnaast geldt vanaf zaterdag een vliegverbod voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika.

Bij het kabinet en experts in het Outbreak Management Team (OMT) zijn grote zorgen vanwege de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus, die veel besmettelijker is.

Nu heeft nog maar 10 procent van de besmettelijke personen in Nederland de Britse variant, maar de verwachting is dat dat in een maand tijd naar meer dan 50 procent is gestegen. Het OMT verwacht dat in maart en april het aantal ziekenhuisopnames weer gaat groeien.