Vanaf zaterdag is de avondklok een feit: tussen 21.00 en 4.30 uur mag niemand meer zonder dringende reden naar buiten. Hieronder alle regels en uitzonderingen op een rij.

Tijdens de avondklok mogen mensen zich niet op straat of op andere openbare plekken begeven, tenzij een van de onderstaande uitzonderingen voor jou geldt. Wie zich niet aan de maatregel houdt, kan een boete van 95 euro krijgen.

De avondklok geldt elke avond en nacht, tot zeker woensdag 10 februari (4.30 uur 's ochtends). Een week eerder besluit het kabinet of de avondklok moet worden verlengd.

Naar buiten zonder verklaring

In een aantal gevallen is een verklaring niet nodig om tijdens de avondklok naar buiten te mogen. Deze gevallen zijn:

Het aangelijnd uitlaten van de hond. Dit moet je dan wel alleen doen.

Mensen die dak- of thuisloos zijn en geen gebruik willen maken van de maatschappelijke opvang.

Bij rampspoed, ofwel dringende omstandigheden zoals bevallingen of ongelukken, evenals ernstige omstandigheden in de familiesfeer.

Mensen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gereisd en kunnen aantonen dat ze vanwege die reis 's avonds nog onderweg zijn.

Opsporingsambtenaren, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven geen verklaring te hebben.

Bij internationaal goederenvervoer volgens Europese afspraken is een verklaring ook niet nodig.

Naar buiten met één of twee verklaringen

De overheid stelt de Eigen verklaring avondklok beschikbaar, die ingevuld kan worden als iemand toch tijdens de avondklok naar buiten moet (en er geen sprake is van een van bovenstaande uitzonderingen). Het vervalsen van het formulier geldt als een misdrijf. Je hebt zo'n eigen verklaring nodig in de volgende situaties:

Als je voor je werk buiten moet zijn. Hierbij is ook een werkgeversverklaring nodig. Die werkgeversverklaring moet je baas voor je aanmaken (ben je zzp'er, dan moet je er eentje voor jezelf maken).

nodig. Die werkgeversverklaring moet je baas voor je aanmaken (ben je zzp'er, dan moet je er eentje voor jezelf maken). Medische hulp voor jezelf of een dier.

Een noodzakelijke reis naar het buitenland of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Een uitvaart. En dan alleen de uitvaart, want een condoleance is geen geldige reden.

Als je een al gepland examen hebt in het voortgezet- en hoger onderwijs. Je hebt dan ook een verklaring van je onderwijsinstelling nodig.

nodig. Een zitting van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissie.

Mensen die 's avonds te gast zijn bij een liveprogramma en hiervoor een uitnodiging hebben van de betreffende omroep of redactie.

Maar ik heb helemaal geen printer! Wat nu?

Je hoeft de verklaring (of, in het geval van werk of examen, de verklaringen) niet per se te printen. Je kunt ze ook digitaal invullen en op je smartphone of tablet opslaan. Hier staat hoe dat moet.