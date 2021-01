Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben woensdagmiddag aangekondigd dat zij graag een avondklok willen invoeren. Daarvoor moeten ze donderdagmiddag nog wel steun krijgen van de Tweede Kamer. Hier een overzicht van wat de avondklok zal inhouden als de Kamer akkoord gaat.

Op welke dag de maatregel ingaat, is nog onduidelijk. Het kabinet mikte eerst op vrijdag, maar mogelijk kan dit niet meer worden gehaald om dat het Kamerdebat over de avondklok een dag is uitgesteld. Daarna moeten er nog wat juridische zaken geregeld worden. Het kan dus zijn dat de maatregel zaterdagavond of zondagavond in zal gaan.

Indien de maatregel ingaat, moet iedereen elke avond binnen zijn om 20.30 uur. Vanaf de volgende ochtend 04.30 uur zijn mensen weer vrij om de deur uit te gaan.

Als de avondklok actief is, mogen mensen zich niet op straat of op andere openbare plekken begeven, tenzij je tot een van onderstaande uitzonderingen behoort. Wie zich niet aan de maatregel houdt, kan een boete van 95 euro krijgen.

Naar buiten zonder verklaring

In een aantal gevallen is een verklaring niet nodig om naar buiten te mogen wanneer de avondklok is ingegaan. Deze gevallen zijn:

Het aangelijnd uitlaten van de hond. Dit moet iemand wel alleen doen.

Mensen die dak- of thuisloos zijn en geen gebruik willen maken van de maatschappelijke opvang.

Bij 'rampspoed', ofwel dringende omstandigheden zoals bevallingen of ongelukken, evenals ernstige omstandigheden in de familiesfeer.

Mensen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gereisd en kunnen aantonen dat ze vanwege die reis op een avondkloktijdstip nog onderweg zijn.

Opsporingsambtenaren, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven geen verklaring te hebben.

Bij internationaal goederenvervoer volgens Europese afspraken is een verklaring ook niet nodig.

Naar buiten met 'Eigen verklaring'

De overheid stelt een 'Eigen verklaring' beschikbaar, die ingevuld kan worden als het toch nodig is voor iemand om tijdens de avondklok naar buiten te gaan. Het vervalsen van een verklaring telt als een misdrijf. Je hebt een eigen verklaring nodig in de volgende situaties:

Als je voor je werk buiten moet zijn. Hierbij is ook een werkgeversverklaring nodig.

nodig. Medische hulp voor jezelf of een dier.

Een noodzakelijke reis naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland.

Een uitvaart.

Het doen van een al gepland examen in het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs.

Een zitting van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissie.

Mensen die te gast zijn bij een live avondprogramma en hiervoor een uitnodiging hebben van de betreffende omroep of redactie.

Disclaimer: Op de website van de Rijksoverheid staat dat zij zelf met meer informatie komen zodra de Tweede Kamer instemt met de avondklok. Mogelijk worden er nog details aangepast.