Het kabinet heeft woensdag nieuwe maatregelen aangekondigd om het aantal sociale contacten te verminderen. Thuis mag per direct nog maar één persoon per dag uitgenodigd worden in plaats van twee, terwijl het maximale aantal aanwezigen bij uitvaarten gehalveerd wordt naar vijftig. Die regel geldt vanaf maandag.

Dat maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag bekend op een persconferentie. Er wordt ook een avondklok ingesteld om het aantal sociale contacten te verminderen. Het kabinet spreekt van "zware maatregelen, maar het helpt om de verspreiding van het virus te remmen".

Diverse media berichtten dinsdag al over een mogelijke aanscherping van de bezoekmaatregelen. Volgens experts van het Outbreak Management Team (OMT) vinden in alle volwassen leeftijdsgroepen de meeste besmettingen plaats tijdens bezoekjes. Daarom zou het kabinet extra stappen moeten nemen om de hoeveelheid thuisbezoeken terug te dringen.

Bij uitvaarten mogen nog vijftig personen aanwezig zijn. Dat waren er sinds medio november honderd. Het kabinet zag zichzelf begin november ook al genoodzaakt om het aantal aanwezigen terug te brengen, toentertijd naar dertig, om zogeheten clusters besmettingen te voorkomen. Personeel van de uitvaartonderneming en andere (geestelijke) medewerkers worden niet meegerekend.

Bezoekers van uitvaarten moeten verplicht 1,5 meter afstand houden en een vaste zitplaats hebben. Voorafgaand aan de uitvaart moet men zich ook registreren.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.