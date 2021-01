Personeelskleding van onder meer Thuisbezorgd en PostNL wordt vanwege de mogelijke komst van een avondklok aangeboden op Marktplaats. Bij de advertenties staan bijschriften als "ideaal voor de avondklok" en "zonder problemen over straat". Ook leenhonden lijken populair te zijn, schrijft RTL Nieuws dinsdag.



"We zien de afgelopen dagen opvallend veel aanvragen voor leenhonden", zegt Jos van Prooijen van de site Match een Leenhond tegen RTL Nieuws. "De vraag van vrijwilligers die een hond willen uitlaten, is sinds corona flink gegroeid. En de afgelopen dagen helemaal." Ook oprichter van platform Hondjeuitlaten.nl, Lars Berends, ziet een stijging in aanvragen.

Naast leenhonden lijken ook jassen en tassen van bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd populair. Op Marktplaats staan tientallen advertenties waar flink op geboden wordt. Moederbedrijf Justeat Takeaway is daar niet blij mee. "We zijn al bezig om samen met Marktplaats alle advertenties te verwijderen", zegt directeur Jitse Groen tegen de NOS.

Naast jassen van de bezorgdienst worden ook PostNL-jassen aangeboden op Marktplaats en sociale media."Als jij geen PostNL-medewerker bent, moet je die jas niet misbruiken. Wij willen niet dat er misbruik van onze middelen wordt gemaakt", zegt een woordvoerder tegen de omroep.

Officieel nog geen details bekend over mogelijke avondklok

Ondanks dat er nog geen details bekend zijn over de uitzonderingen op de mogelijke avondklok, zal er zo goed als zeker een vrijstelling zijn voor mensen die hun huisdier aangelijnd uitlaten.

"De hond zal er toch uit moeten", zei ook burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls dinsdagavond na een overleg met de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's over de coronacrisis.

Het Veiligheidsberaad kwam bijeen om onder andere te praten over de mogelijke avondklok. Het kabinet komt woensdagochtend nogmaals bijeen om te praten over nieuwe maatregelen. Aansluitend is rond 13.00 uur een persconferentie.