Als het kabinet woensdag besluit een avondklok in te voeren dan moeten daar zo min mogelijk uitzonderingen op komen. Dat hebben de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad dinsdagavond tegen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gezegd.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, verwees daarbij naar de eerste dagen na de sluiting van niet-essentiële winkels in december. Toen was er veel onduidelijkheid over welke winkels wel hun deuren mochten openen en welke niet.

Bruls wil zo'n situatie voorkomen na een eventuele invoering van een avondklok en zei: "Het moet zo strak mogelijk. Uitzonderingen moeten eerder beperkt worden dan uitgebreid."

Volgens hem maakt duidelijkheid het makkelijker om een avondklok voor politieagenten en boa's te handhaven. Bruls wilde niet ingaan op of dat bijvoorbeeld betekent dat hondenbezitters hun huisdier 's avonds niet meer uit zouden mogen laten.

Woensdag meer duidelijkheid over avondklok

Toen vorige week de mogelijke invoering van een avondklok in het Veiligheidsberaad werd besproken leverde dat nog veel discussie op tussen de burgemeesters en het kabinet. Veel burgemeesters wilden eerst overtuigd worden over het nut van de maatregel voordat ze erachter konden staan.

Dinsdagavond spraken de burgemeesters en Grapperhaus over de avondklok aan de hand van een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Bruls wilde niet zeggen of daardoor de onenigheid is weggenomen. "Ik denk dat het OMT-advies wel iets toevoegt", was het weinige wat hij erover kwijt wilde. "Zoals overal in de samenleving zijn er ook onder burgemeesters mensen die er meer en minder in zien."

Minister Grapperhaus liet zich ook niet uit over of de avondklok daadwerkelijk wordt ingevoerd. Hij benadrukte dat er woensdagochtend door het kabinet verder over wordt gesproken, net als over eventueel andere aanvullende maatregelen.

Woensdagmiddag volgt dan een persconferentie waarin de maatregelen bekend worden gemaakt.

Een avondklok zou het grote aantal besmettingen bij mensen thuis moeten inperken. Dat moet de besmettelijkere Britse coronavariant zoveel mogelijk indammen. Onder meer het RIVM maakt zich grote zorgen over de virusmutatie.