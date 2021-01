NOC*NSF waarschuwt dinsdag dat de invoering van een avondklok een grote impact kan hebben op de algemene gezondheid van de Nederlandse samenleving. Als mensen na een bepaalde tijdstip niet meer de deur uit mogen, zal dat volgens de sportkoepel leiden tot nog minder sportmogelijkheden.

De verwachting van algemeen directeur Gerard Dielessen is dan ook dat met een avondklok minder mensen gaan bewegen dan nu al het geval is. Op dit moment mogen buiten kinderen in groepsverband sporten en volwassenen alleen in duo's.

`"Wanneer een vroege avondklok moet worden ingevoerd, heeft dit een grote inperking op de mogelijkheid om sport te beoefenen omdat sportclubs waarschijnlijk hun deuren moeten sluiten in de avond", zegt Dielessen. "De verwachting is dat het sportaanbod voor alle Nederlanders bijna volledig stil zal vallen. Er kan nog weinig worden getraind bij sportverenigingen, waar met name trainingen voor jongeren en ouderen in de avond plaatsvinden."

Zelf en flexibel te organiseren sporten zoals wandelen, hardlopen, fietsen en skeeleren blijven tijdens de coronapandemie onverminderd populair. "Maar ook deze sporten kunnen met de invoering van de maatregel niet langer in de avonduren plaatsvinden", zegt Dielessen. "Terwijl mensen die overdag werken of studeren dit juist vaak in de avond plannen."

NOC*NSF verwacht dat de sportdeelname in Nederland de komende periode "drastisch keldert". "Juist in deze lockdownperiode is een actieve gezonde leefstijl een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid en gezondheid van de samenleving", zegt de algemeen directeur. "De avondklok kan een grote impact op de algemene gezondheid van de Nederlandse samenleving hebben, ook op de lange termijn."

Het kabinet kondigt woensdagmiddag tijdens een persconferentie nieuwe coronamaatregelen aan. Mogelijk wordt er een avondklok ingevoerd. Hoe deze eruit zal zien, is nog niet bekend.