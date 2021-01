Het ministerie, de reisbranche en de luchtvaartmaatschappijen haalden vorig jaar 50.000 gestrande Nederlanders op omdat grenzen sloten of luchtruimen op slot gingen, blijkt woensdag uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). De reisadviezen op de site van het ministerie werden in 2020 maar liefst 89,5 miljoen keer bekeken, hoewel er veel minder gereisd werd.

De reisadviezen zijn in de loop van het afgelopen jaar meer dan achttienhonderd keer aangepast. De adviezen werden in 2019 iets meer dan drie miljoen keer geraadpleegd.

In 2019 werd geen enkele Nederlander teruggehaald uit het buitenland. Volgens demissionair minister Stef Blok was het terughalen van de Nederlanders een "ongekende operatie". "Ik ben de reisbranche en andere betrokken partners zeer dankbaar voor de enorme inspanning die ze hebben geleverd om al deze mensen weer veilig thuis te brengen", aldus minister Blok.

De repatriëring begon met het terughalen van vijftien Nederlanders uit de Chinese stad Wuhan, waar de COVID-19-uitbraak haar oorsprong heeft. De meesten van de 50.000 mensen die zijn opgehaald, verbleven op dat moment in Marokko, Zuid-Afrika of Nieuw-Zeeland.

Jaarlijks vindt een nieuwjaarsontbijt van Buitenlandse Zaken met de reisbranche plaats; ook dit jaar, maar dan digitaal. De bijeenkomst staat dit keer volledig in het teken van de coronapandemie. "Nederlanders houden van reizen, en dat is prachtig. Ik gun het iedereen om weer onbezorgd op reis te kunnen. Helaas kan ik op dit moment nog niet met zekerheid zeggen wanneer het weer mogelijk is om op vakantie naar het buitenland te gaan", aldus Blok.

De vaccinaties geven hoop voor de toekomst. "Als overheid zijn we achter de schermen bezig om vorm te geven aan het antwoord op de vraag hoe we straks verantwoord en 'coronaproof' op vakantie kunnen."