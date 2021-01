Nederland heeft naar verwachting tot in april te maken met "een behoorlijke set aan maatregelen". Dat zegt Susan van den Hof van het RIVM dinsdag in gesprek met NU.nl. Volgens de epidemioloog zijn we allemaal toe aan versoepelingen, "maar de komende maanden zitten we hier nog wel aan vast".

De reden dat veel van de coronamaatregelen nog maanden verlengd moeten worden is de oprukkende Britse coronavariant. Op dit moment heeft zo'n 10 procent van de besmette Nederlanders die besmettelijkere variant, maar de verwachting is dat dit percentage in februari is gestegen naar meer dan 50.

Vanaf maart zal dan ook het aantal ziekenhuisopnames weer groeien, schreef het Outbreak Management Team (OMT) eerder deze week. Van den Hof onderschrijft dat en zegt dat "zelfs met de maatregelen zoals die nu van kracht zijn" de ziekenhuiscijfers dan weer gaan stijgen.

Er is volgens Van den Hof dus meer nodig om de besmettelijkere coronamutatie in bedwang te houden. "In Engeland is de laatste dagen een afname van het aantal besmettingen te zien. Maar daar mag je alleen contact hebben met mensen van je eigen huishouden, behalve als je alleenstaand bent. Dat is een zwaardere set aan maatregelen dan we op dit moment in Nederland hebben."

Wat voor extra maatregelen Nederland specifiek moet nemen laat Van den Hof aan het kabinet, "maar alles wat contacten vermindert helpt".

Hopen op mooier weer en stijgende vaccinatiegraad

Een hogere vaccinatiegraad en het mooiere weer in de lente zijn volgens de epidemioloog de "belangrijkste zaken" die versoepelingen mogelijk moeten maken.

"Maar in maart is de vaccinatiegraad niet al zo hoog dat er groepsimmuniteit is", aldus Van den Hof. "We hopen dat in het voorjaar de combinatie van het seizoenseffect en vaccinatie verlichting gaat geven. Maar het is heel moeilijk om te voorspellen in welke mate en hoe snel dat dan kan."

Ook Van den Hof zegt toe te zijn aan versoepelingen. "Maar ik ben bang dat het echt nog een kwestie van even volhouden is. Het zit er gewoon echt even niet in op dit moment."