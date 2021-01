Het kabinet zal op korte termijn extra maatregelen in het leven roepen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een Kamerbrief. Woensdagmiddag wordt een persconferentie gehouden.

De Jonge schrijft in de brief dat de persconferentie aan het begin van de middag zal plaatsvinden. Het is niet bekendgemaakt welke maatregelen dan ingesteld zullen worden.

Wel is bekend dat al enige tijd gesproken wordt over het instellen van een avondklok. Het kabinet heeft het Outbreak Managent Team (OMT) gevraagd om een advies, dinsdagavond buigen de burgemeesters in het Veiligheidsberaad zich over de maatregel.

De avondklok zou ervoor moeten zorgen dat de sociale contacten in de avonduren beperkt worden. Veel besmettingen vinden nu plaats bij mensen thuis, bijvoorbeeld door visite over de vloer.

Experts maken zich veel zorgen over de Britse coronamutatie, die veel besmettelijker is. Deze coronavariant is al in Nederland opgedoken, maar strengere maatregelen zouden ervoor kunnen zorgen dat de verspreiding van het virus wordt ingedamd.

