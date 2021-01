Huisartsen zullen in januari alsnog gevaccineerd worden, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maandagavond. Het plan van het kabinet om pas in februari te beginnen met inenten zorgde voor boosheid bij huisartsen, die vaak in aanraking komen met coronapatiënten en daardoor een verhoogd risico lopen.

Vanwege de opkomst van de Britse coronavariant in ons land is de verwachting dat het aantal COVID-19-patiënten toeneemt. Om die reden hebben de LHV, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) besloten om toch eerder te beginnen met het vaccineren van huisartsen.

"Met deze prognose is het van groot belang dat we de huisartsenspoedzorg overeind kunnen houden. Juist ook vanwege hun belangrijke rol in de vaccinatiestrategie", aldus demissionair coronaminister Hugo de Jonge in het persbericht van de LHV.

Het gaat om 15.000 huisartsen en spoedzorgmedewerkers. Zij krijgen deze en volgende week het Moderna-vaccin. Na 28 dagen volgt een tweede prik.

Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV, is tevreden met de keuze van het kabinet. "Heel goed nieuws dat de vaccinatie van huisartsen nog deze week start. Dat is belangrijk voor de hele zorg en voor al hun patiënten."

Voor de overige 23.000 zorgverlenende medewerkers in de huisartsenpraktijk blijft de eerdere afspraak staan. Zij krijgen het vaccin van AstraZeneca naar verwachting in de eerste helft van februari.

LHV eerder verbolgen over uitgestelde vaccinaties

Huisartsen zouden volgens de LHV al in januari aan de beurt zijn voor een coronavaccin, maar daar zag het kabinet uiteindelijk toch vanaf om voorrang te geven aan medewerkers in de acute zorg. Die beslissing noemde Kalsbeek eerder nog onbegrijpelijk. De LHV benadrukte dat het belangrijk is dat huisartsen zelf ook worden ingeënt om veilig hun werk te kunnen blijven doen.

Volgens de LHV zouden huisartsen buiten de boot vallen omdat de eerste levering Moderna-vaccins te klein was. Zij moesten wachten tot het vaccin van AstraZeneca beschikbaar wordt. Door nu bij de eerste leveringen van Moderna geen voorraad aan te houden voor de tweede prik, kunnen de huisartsen alsnog ingeënt worden.

De huisartsen vormen een belangrijk onderdeel van de vaccinatiestrategie van de overheid. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor onder meer de vaccinatie van bewoners van kleinschalige woonvormen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.