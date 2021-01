Het kabinet overlegt woensdagochtend opnieuw over een mogelijke invoering van de avondklok. Justitie en politie zijn al klaar voor de avondklok, maar zowel de veiligheidsregio's als de Tweede Kamer zijn er nog niet uit. Ze willen eerst meer weten over de effecten, alternatieven en de handhaving.

Het kabinet heeft haast, omdat de Britse, besmettelijkere, coronavariant ook in Nederland is opgedoken.

Zondag en maandag spraken de meeste bij de coronacrisis betrokken ministers ook over de omstreden maatregel, die tijdens de harde lockdown tot nóg minder contactmomenten tussen mensen moet leiden.

Het zou betekenen dat mensen tussen 20.00 uur 's avonds en 04.00 uur 's nachts niet meer op straat mogen zijn. Voor bepaalde situaties komen uitzonderingen, zoals degenen die van hun werk komen of ernaartoe moeten, hun hond moeten uitlaten of voor calamiteiten.

232 Avondklok serieuze optie: 'In Frankrijk mag overdag meer'

Deskundigen waarschuwen voor opkomst coronamutatie

Als het kabinet inderdaad tot een avondklok besluit, wil het zoveel mogelijk steun in de Tweede Kamer hebben. Bij coronamaatregelen wordt altijd gestreefd naar bredere steun dan alleen die van de coalitiepartijen. Op de achtergrond wordt gepolst bij de oppositie, bevestigen ingewijden.

Premier Mark Rutte drong er vorige week tijdens een coronadebat op aan om een avondklok, met het oog op de Britse coronamutatie, niet bij voorbaat uit te sluiten. Deskundigen waarschuwen voor een snelle opkomst.

OMT komt met advies

De Kamer weet nog niet of ze de avondklok gaat invoeren en ook de coalitie is niet eensgezind. D66 en ChristenUnie zijn niet principieel tegen een avondklok, maar zij willen eerst kijken naar andere maatregelen. Dat vinden ook oppositiepartijen als GroenLinks. De fracties wijzen op de vele vluchten die nog dagelijks uit het Verenigd Koninkrijk komen. Het reizen moet nog veel verder worden beperkt, vinden ze.

Volgens D66 kan het aantal bezoekers thuis nog van twee naar één per dag worden verlaagd. Ook kan er nog meer bij werkgevers op aangedrongen worden dat mensen thuis moeten werken. D66 vindt een avondklok zo ingrijpend voor het sociale leven dat precies duidelijk moet zijn wat het effect is op de verspreiding van COVID-19.

Het Outbreak Management Team (OMT) moet daarover advies uitbrengen aan het kabinet. Maandag was dat advies nog niet binnen. De veiligheidsregio's, die normaal op maandag bijeenkomen, stelden hun vergadering daarom uit tot dinsdag.

Politie kan roosters snel aanpassen

Het kabinet heeft gezegd een avondklok niet in te voeren zonder dat eerst in de Kamer te bespreken. Dat zou eventueel woensdag of donderdag kunnen gebeuren.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie zijn al langer bezig met een avondklok, omdat zij die moeten handhaven. De politie liet eerder op maandag weten dat de roosters op korte termijn aangepast kunnen worden.

"Het zal een flinke klus worden. Het accent verschuift van overdag naar de avond en de nacht. Maar als het nodig is, dan is het nodig", aldus de politiewoordvoerder. "Ander werk zal daardoor wel op een laag pitje komen. Kleinere zaken, preventie in de wijk. Dat zal even blijven liggen. Er moeten strengere keuzes gemaakt worden."

Volgens ingewijden komt donderdag nog te vroeg voor de invoering van de avondklok. Het is immers nodig dat iedereen en vooral ook werkgevers goed worden ingelicht. Zo zouden ook supermarkten eerder dicht moeten.