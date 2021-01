De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tientallen klachten binnengekregen over de homeopathische arts die zondag onwaarheden verkondigde tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen op het Museumplein. Zo beweerde de man dat artsen faken dat patiënten op de intensive care corona hebben omdat ze daar 20.000 euro per patiënt voor zouden krijgen.

De woordvoerder van de Inspectie bevestigt aan NU.nl, na berichtgeving van de NOS, dat een onderzoek is gestart.

Eerst wordt geprobeerd met de arts in gesprek te gaan, omdat hij "in the heat of the moment misschien dingen heeft gezegd". Tegen de omroep zegt inspecteur-generaal Marina Eckenhausen dat het een slag in het gezicht is van alle zorgprofessionals "die op dit moment dag en nacht bezig zijn met het bestrijden van de pandemie".

De man staat in het BIG-register als basisarts. Als een klachtenprocedure volgt, kan het Medisch Tuchtcollege deze registratie schrappen.

Op de verboden betoging tegen het kabinet en het huidige coronabeleid kwamen circa tweeduizend mensen af. Volgens de politie waren er ongeveer 200 tot 250 personen die uit leken te zijn op escalatie. "Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich."

Twee politieagenten zijn gewond geraakt. Ook is een paard aangevallen, volgens meerdere media door een persoon met een ploertendoder. De politie heeft 143 mensen opgepakt en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.