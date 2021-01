De invoering van een avondklok hangt nog altijd in de lucht. Burgemeesters buigen zich dinsdagavond over de maatregel en het kabinet, dat steun zoekt, vergadert er woensdag over. Maar wat houdt een avondklok eigenlijk precies in? Vijf vragen en antwoorden over het verbod.

Wat houdt een avondklok in? Mag ik mijn hond dan nog uitlaten?

Een avondklok houdt in dat je vanaf een bepaalde tijd in de avond niet meer zonder geldige reden over straat mag gaan. In een document op de website van de overheid staat dat de avondklok bijvoorbeeld tussen 20.00 en 4.00 uur zou kunnen gaan gelden, al is dat nog niet besloten.

Ook is nog niet bekend wat precies een 'geldige reden' is, aangezien het besluit over de avondklok nog niet is genomen. Maar je kunt denken aan reizen van en naar (essentieel) werk, het moeten verlenen van medische hulp aan mens of dier, hulpverlening aan een hulpbehoevende persoon, het uitlaten van een huisdier, een heen- of terugreis naar het buitenland of een calamiteit.

Kan de politie de maatregel wel handhaven?

De politie zegt voorbereid te zijn, mocht er een avondklok ingevoerd worden. Een woordvoerder liet maandag aan persbureau ANP weten dat de roosters op korte termijn aangepast kunnen worden. Wel wordt de handhaving van een avondklok een "flinke klus" genoemd.

Zaken als preventie in de wijk "zullen blijven liggen". "Er moeten strengere keuzes gemaakt worden", aldus een woordvoerder.

Volgens de politievakbonden ACP en NPB en de Nederlandse BOA Bond zitten er de nodige haken en ogen aan een avondklok. Zo wordt gevreesd dat de handhaving zwaar voor de politiemensen wordt, omdat zij het al erg druk hebben én net de jaarwisseling achter de rug hebben.

Waarom wordt een avondklok überhaupt overwogen, het aantal nieuwe besmettingen daalt toch?

Het aantal nieuwe besmettingen lag in de laatste dagen onder het voortschrijdende gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, maar experts van het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) maken zich veel zorgen over de Britse mutatie van het coronavirus.

De verwachting is dat deze mutatie, die een stuk besmettelijker dan het oorspronkelijke virus is, de overhand zal krijgen. In Londen leidde de variant tot overvolle ziekenhuizen. Soms lagen patiënten urenlang in een ambulance te wachten op een ziekenhuisbed.

Om soortgelijke druk op de zorg in Nederland te voorkomen, kwam de avondklok weer op tafel te liggen. Volgens experts vindt namelijk een aanzienlijk deel van de besmettingen bij mensen thuis plaats, bijvoorbeeld als ze anderen op bezoek hebben. Een avondklok moet ervoor zorgen dat die sociale contacten in de avonduren beperkt worden.

De mutatie is al in Nederland opgedoken, dus dat is niet meer te vermijden. Wel kan met een avondklok worden voorkomen dat de mutatie zich al te snel verder verspreidt.

Overigens is een avondklok niet de enige manier om dat te voorkomen. Een groot cluster werd ontdekt in de gemeente Lansingerland, waar tientallen inwoners besmet bleken te zijn met de coronavirusmutatie. Vorige week ging daarom een grootschalige testoperatie van start, waarbij alle inwoners van twee jaar en ouder werden opgeroepen om zich te laten testen. Zo blijven mensen na een positieve test hopelijk in isolatie, terwijl ze het virus anders ongemerkt zouden verspreiden.

Wat zijn de ervaringen met een avondklok in andere landen?

Onder meer België, Spanje, delen van Duitsland, Italië en Frankrijk hebben ervaring met een avondklok. Marc Van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven, vertelde in de podcast van NU.nl dat hij de maatregel verafschuwt, maar dat die voor een korte periode "gewoon nodig" is. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat het dan moeilijker wordt om feestjes te organiseren en de handhaving juist makkelijker wordt.

De exacte bijdrage van een avondklok is volgens hem echter lastig te bepalen, omdat België sinds eind december meerdere strenge maatregelen in het leven heeft geroepen. Zo mochten gezinnen één persoon uitnodigen met Kerst. Het is dus lastig in te schatten hoeveel invloed de avondklok heeft.

Datzelfde geldt voor andere landen. Zo is in Frankrijk al meerdere keren in (delen van) het land een avondklok ingesteld. Sinds vorige week geldt voor het hele land een aangescherpte avondklok van 18.00 tot 6.00 uur. Premier Jean Castex is positief over de maatregel. Zo meldt hij dat de toename van het aantal nieuwe besmettingen kleiner is in de vijftien departementen waar begin deze maand al een avondklok gold. Maar critici zeggen in Franse media dat het nog te vroeg voor conclusies is.

Wie neemt een besluit en wanneer gebeurt dat?

Het kabinet heeft het OMT gevraagd om een advies over de avondklok. Dit wordt dinsdag verwacht.

Dinsdagavond, een dag later dan gepland vanwege het ontbrekende OMT-advies, komt het Veiligheidsberaad bijeen om te praten over de avondklok. De 25 burgemeesters zijn nog niet overtuigd van de maatregel en willen naar alternatieven kijken.

Woensdagochtend zit het kabinet weer om de tafel om de maatregel te bespreken. Mogelijk wordt de knoop dan doorgehakt.