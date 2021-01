De 27 EU-regeringsleiders hebben maandag in een videoconferentie gesproken over het al dan niet verlenen van meer vrijheid om te reizen voor mensen die een vaccinatie tegen COVID-19 hebben ontvangen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis opperde het idee van een vaccinatiepaspoort, dat moet helpen bij het hervatten van het reizen over de grenzen.

Het verlenen van meer bewegingsvrijheid aan mensen die gevaccineerd zijn, roept ook weerstand op. De Duitse minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) stelde zondag dat gevaccineerde mensen in het land eerder terug zouden mogen naar bijvoorbeeld restaurants en bioscopen. Die visie kreeg veel kritiek van andere ministers.

Ook leiders binnen de Europese Commissie (EC) kijken kritisch naar het plan. Maros Sefcovic, vicepresident van de EC, waarschuwde dat het belangrijk is om te blijven benadrukken dat een coronavaccinatie vrijwillig is. Mensen die geen vaccinatie willen of kunnen krijgen, moeten volgens Sefcovic niet worden beperkt in hun rechten.

Toch sluit Sefcovic niet uit dat een certificaat dat bevestigt dat iemand is gevaccineerd, een voorwaarde kan worden. In sommige landen is een negatieve PCR-test nu al een voorwaarde is om het land te mogen betreden.

"Er zijn verschillende opties om het hervatten van reizen te kunnen aanpakken", aldus Sefcovic. "Een online vaccinpaspoort kan daaraan worden toegevoegd."

De gesprekken tussen de EU-regeringsleiders worden donderdag hervat.