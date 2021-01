Ruim 35.000 inwoners van de gemeente Lansingerland hebben inmiddels een afspraak gemaakt of zijn getest op het coronavirus, zo meldt een woordvoerder van GGD Rotterdam-Rijnmond maandag desgevraagd. In totaal zijn ongeveer 60.000 mensen opgeroepen voor de grootschalige testoperatie.

De woordvoerder meldt dat de testbereidheid erg hoog ligt. De capaciteit bij de testlocaties is vorige week dan ook uitgebreid.

Alle inwoners van twee jaar of ouder zijn opgeroepen omdat de Britse coronavariant is opgedoken in de Zuid-Hollandse gemeente. Het is de eerste keer dat op zo'n grote schaal wordt getest in een Nederlandse gemeente. Er zijn nog geen testresultaten bekend.

Binnen het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) bestaan ernstige zorgen over de mutatie. Zo heeft RIVM-baas Jaap van Dissel al opgeroepen tot mogelijke verscherping van de maatregelen.

Onderzocht wordt of een avondklok ingesteld moet worden. Dit zou ervoor zorgen dat het aantal sociale contacten in de avonduren beperkt wordt.