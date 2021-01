Een derde van de 407 gedetineerden in de penitentiaire inrichting (PI) in Ter Apel is positief getest op het coronavirus, maakt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maandag bekend. De gevangenis ging vorig weekend al in lockdown, nadat er veertien besmettingen waren vastgesteld. Daarop werden alle gedetineerden getest en bleken 137 van hen besmet te zijn.

De meeste gevangenen hebben milde tot geen klachten, laat DJI weten. Zij blijven in ieder geval nog een week in quarantaine.

De gedetineerden die negatief testten op het virus, kunnen vanaf maandag in beperkte vorm weer het dagprogramma volgen. Daarbij moeten ze wel een mondkapje dragen.

Naar aanleiding van een vastgestelde besmetting bij een gedetineerde in de PI in Nieuwegein werd ook deze gevangenis preventief in quarantaine geplaatst. Twintig gedetineerden op dezelfde afdeling testten positief op het virus. Buiten deze afdeling werd geen coronabesmetting vastgesteld.

OMT neemt getroffen maatregelen in gevangenissen onder de loep

Om soortgelijke uitbraken onder gedetineerden zo veel mogelijk te voorkomen, trof de DJI verschillende maatregelen. Zo moeten nieuwe gevangenen eerst acht dagen in quarantaine en mag bezoek alleen achter plexiglas plaatsvinden.

Met de recente ontwikkelingen in het achterhoofd heeft de DJI de specialisten van het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd om de huidige door de DJI getroffen maatregelen onder de loep te nemen. Uit dat advies moet blijken of de huidige maatregelen nog voldoende zijn, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Correctie: Eerder schreven we dat een kwart van de gedetineerden positief is getest op het coronavirus. Dit is onjuist: het bleek om een derde van de gevangenen te gaan.