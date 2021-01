Er zijn het afgelopen etmaal 4.822 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. Dat zijn er opnieuw minder dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (5.630).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Het gemiddelde daalt al enkele weken. Het RIVM publiceert dinsdag de coronacijfers van vorige week, waarbij ook de huidige coronasituatie van Nederland wordt geduid.

Uit cijfers van de Johns Hopkins University blijkt dat Nederland langzaamaan richting de negatieve mijlpaal van één miljoen besmettingen kruipt. Het RIVM publiceert dinsdag aanvullende cijfers. Inclusief de maandag gemelde positieve tests telt Nederland nu zo'n 930.000 besmettingen.

Het RIVM meldt verder 59 coronagerelateerde sterfgevallen. Deze personen zijn niet allemaal in het afgelopen etmaal overleden; er kan namelijk een vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

2.429 coronapatiënten in ziekenhuis, dalende trend zet 'traag' door

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 50 gestegen naar 2.429, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) maandag. Van de coronapatiënten liggen 685 op de intensive care, een stijging van 14 ten opzichte van zondag. 1.744 coronapatiënten liggen op de reguliere afdelingen, 36 meer dan zondag.



Het afgelopen etmaal werden 180 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, terwijl dat er zondag nog 217 waren. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames blijft voor de reguliere afdelingen afnemen, ziet het LCPS, maar het aantal patiënten dat op dit moment in het ziekenhuis ligt blijft hoog. De verwachting is dat de dalende trend blijft doorzetten, maar wel op een "traag" tempo, aldus het LCPS.

Kabinet overweegt avondklok

Experts van het Outbreak Management Team (OMT) pleiten voor extra maatregelen om onder meer de opmars van de Britse coronavariant te stoppen. De situatie van Nederland wordt momenteel als "kwetsbaar" bestempeld.

Een van de maatregelen die het kabinet nadrukkelijk overweegt, is het invoeren van een avondklok. De optie zou maandagavond worden besproken in het Veiligheidsberaad, maar het overleg is naar dinsdag uitgesteld omdat niet alle benodigde documenten klaar zouden zijn.

Gemiddelden van de afgelopen week Maandag 18 januari: 5.630

Zondag 17 januari: 5.722

Zaterdag 16 januari: 5.866

Vrijdag 15 januari: 6.155

Donderdag 14 januari: 6.452

Woensdag 13 januari: 6.903

Dinsdag 12 januari: 7.045

Disclaimer: Tot op heden berekende NU.nl het gemiddelde aantal besmettingen door de dagcijfers van de zeven voorgaande dagen te gebruiken. Dit bleek verwarring op te kunnen leveren, waardoor wij onze berekening hebben aangepast. Vanaf nu werkt NU.nl met de cijfers van deze dag en de zes voorgaande dagen, om zo tot een weekgemiddelde te komen.