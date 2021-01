Ziekenhuizen in de Engelse hoofdstad Londen beginnen eind deze maand met een proef waarbij 24 uur per dag mensen ingeënt worden tegen COVID-19, zegt verantwoordelijk minister Nadhim Zahawi maandag. Op deze manier hoopt de regering sneller mensen te vaccineren.

De vaccinaties in Engeland vinden momenteel tussen 8.00 en 20.00 uur plaats. Volgens Zahawi is dat prima omdat nu vooral ouderen in aanmerking komen voor het vaccin. Voor deze groep zijn die tijden goed te combineren met het dagelijks leven, zegt hij tegen Sky News.

De minister, die over het vaccinatiebeleid gaat, zegt dat dit verandert naarmate meer mensen in aanmerking komen voor het vaccin. Er zullen dan meer mensen zijn die zich laat in de avond of in de vroege ochtend willen laten inenten.

De aankondiging van Zahawi komt op de dag waarop in Engeland niet langer alleen tachtigplussers en een deel van het zorgpersoneel zich kunnen laten inenten. Ook zeventigers en extreem kwetsbaren mogen nu coronaprikken halen.

Premier Boris Johnson streeft ernaar deze eerste vier groepen, bestaande uit ongeveer veertien miljoen personen, medio februari te hebben gevaccineerd. Daarna volgen onder anderen leraren, agenten en winkelmedewerkers. Om dit te verwezenlijken wordt de capaciteit flink opgeschroefd.

Gemiddeld 140 prikken per minuut

Zahawi zegt dat nu gemiddeld 140 mensen per minuut worden ingeënt. Volgens hem is dit slechts het begin. Deze week openen zeventien grote vaccinatielocaties, eind deze maand moeten er vijftig draaien. Daarnaast vaccineren ook ziekenhuizen en apotheken.

Volgens de laatste cijfers hebben in Engeland bijna 3,4 miljoen mensen hun eerste coronaprik gehad. De Britten werken met het vaccin van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca. In beide gevallen krijgt de gevaccineerde twee prikken. Zo'n 426.000 duizend mensen hebben hun tweede prik al gehad.

Door de Britse mutatie van het coronavirus, die besmettelijker is dan andere varianten, kampt Engeland met een groot aantal besmettingen. In het land zijn sinds het begin van de pandemie bijna drie miljoen coronabesmettingen geregistreerd. In de afgelopen week kwamen ruim 300.000 nieuwe gevallen aan het licht.

Het dodental ligt op bijna 76.000 en stijgt snel. Vorige week werden meermaals ruim negenhonderd sterfgevallen gemeld. In december was het hoogste sterftecijfer 631. Volgens de laatste overheidscijfers liggen in Engeland bijna 33.000 coronapatiënten in het ziekenhuis.