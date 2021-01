Het Outbreak Management Team (OMT) zegt dat het van belang is dat het kabinet nu maatregelen neemt tegen verdere verspreiding van het coronavirus, waarmee ook de verspreiding van de Britse en Zuid-Afrikaanse variant van het virus moet worden ingedamd. De experts van het OMT uiten zondag in het eerste deel van hun 96e advies aan het kabinet vooral hun zorgen over de Britse variant van het virus.

Inmiddels zijn ongeveer tweehonderd gevallen van de Britse coronavariant vastgesteld in Nederland. Deze mutatie van het virus is, net als de Zuid-Afrikaanse variant, besmettelijker dan de originele variant van het virus. De Zuid-Afrikaanse variant is tot nu toe drie keer vastgesteld in het land.

Het OMT beschrijft de situatie rondom het coronavirus in het land op dit moment als "kwetsbaar" en uit zijn zorgen over de ontwikkeling van de nieuwe varianten op de lange termijn.

Het percentage mensen dat op dit moment besmet raakt met de Britse mutatie schat het OMT op grofweg 10 procent, een percentage dat in de loop van februari kan stijgen naar boven de 50 procent. Als de verspreiding van de mutatie niet onder controle wordt gehouden, kan dat ervoor zorgen dat de huidige afname in het aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care in maart weer omslaat in een toename.

"Kijkend naar de waarde van het reproductiegetal voor deze twee verschillende varianten, kan worden geconcludeerd dat we te maken hebben met twee virusvarianten die zich in de bevolking met verschillende snelheden lijken te verspreiden en de facto leiden tot twee aparte corona-epidemieën", schrijven de experts.

Nog geen beslissing over eventuele avondklok

Het is daarom van belang om maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus en ook de Britse en Zuid-Afrikaanse mutatie op een zo laag mogelijk niveau te krijgen, "totdat we een gunstig seizoenseffect kunnen verwachten op de verspreiding, en een effect van groepsimmuniteit door doorgemaakte infecties en door vaccinatie", aldus het OMT. Concrete voorbeelden van maatregelen worden niet in dit document beschreven.

Het OMT adviseerde wel tegen een eerdere opening van basisscholen en kinderopvang. Dat advies nam het kabinet zondag definitief over: basisscholen en kinderopvangcentra blijven zeker tot 8 februari gesloten.

Een groot deel van het demissionaire kabinet kwam zondag bijeen om te spreken over de situatie rondom het coronavirus in het land. Er werd onder meer gesproken over de eventuele invoering van een avondklok. Daar werd zondag echter nog geen besluit over genomen, het kabinet hervat deze week de gesprekken over de ingrijpende maatregel.