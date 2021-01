De politie heeft zondag 115 mensen aangehouden die aanwezig waren bij de illegale demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Naar schatting kwamen zo'n tweeduizend mensen af op de betoging tegen het kabinet en het huidige beleid, van wie een aantal herhaaldelijk weigerden gehoor te geven aan de oproep om het plein te verlaten.

De ME kwam vervolgens in actie om de actievoerders van het plein te drijven. "Optreden was noodzakelijk vanwege de volksgezondheid, grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus en een dreigende verstoring van de openbare orde", aldus de gemeente Amsterdam.

Volgens de gemeente was onder de groep demonstranten een groep relschoppers die "duidelijk uit waren op de confrontatie". De groep, waar naar schatting 200 tot 250 personen bij hoorden, haalden onder meer stenen uit de straat en gooiden die naar agenten. Een aantal van hen droeg vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich.

Bij de ongeregeldheden heeft de politie 115 aanhoudingen verricht, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Zeven personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, in alle andere gevallen ging het om het niet opvolgen van een politiebevel. De verdachten zijn zondagavond nog steeds ingesloten.

Demonstranten overtraden noodbevel en maatregelen

De demonstratie was in eerste instantie afgelast, omdat organisator Michel Reijinga het niet eens kon worden met de gemeente over de locatie van het protest. De gemeente gaf toestemming voor een demonstratie met vijfhonderd mensen in het Westerpark.

Omdat er volgens Reijinga meer mensen van plan waren naar het protest te komen, besloot hij de stekker eruit te halen. "Hierdoor vervalt ook mijn verantwoordelijkheid als organisator", verklaarde Reijinga eerder.

Ondanks het verbod verzamelden ongeveer tweeduizend demonstranten zich rond 13.45 uur toch op het Museumplein. De gemeente kondigde om 14.00 uur een noodbevel af voor het Museumplein en de directe omgeving, en riep de demonstranten meerdere keren op het plein te verlaten, die hier geen gehoor aan gaven. Daarnaast overtraden ze in "toenemende mate" de coronamaatregelen, aldus de gemeente.

De ME werd uiteindelijk ingezet om het protest te beëindigen. Om de demonstranten van het plein te drijven, werd onder meer een waterkanon ingezet. De politieactie leidde in de straten rondom het plein nog een paar keer tot opstootjes, maar aan het begin van de avond was de situatie onder controle, laat de gemeente weten.