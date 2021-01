Het kabinet heeft de lockdown die medio december van kracht ging met drie weken verlengd. Op de nieuwe beoogde einddatum zit heel Nederland - als het goed is - 57 dagen zoveel mogelijk binnen: 15 procent van één jaar. Het aantal sociale contacten moet in die tijd tot een minimum beperkt worden. En dat doet wat met je, oordelen gedragsexperts en de Nederlandse ggz.

"We zijn niet goed bestand tegen deze geïsoleerde periode", vertelt hoogleraar emoties en affectieve processen Agneta Fischer.

Volgens haar duurt de lockdown al behoorlijk lang, waardoor Nederlanders erdoorheen kunnen zitten. De gedragsdeskundige legt uit dat inwoners negatieve effecten van de lockdown proberen te relativeren. "Maar dat kost energie, en die energie is op een bepaald moment op."

Ook de Nederlandse ggz maakt zich grote zorgen, met name over langetermijneffecten van de lockdown. "Hoewel de verlenging begrijpelijk is in het kader van virusbestrijding, is het voor inwoners die al door het ijs dreigden te zakken geen goede zaak." Nederlanders die al kwetsbaar waren, zouden een verhoogd risico lopen op klachten. Zonder tijdige behandeling gaat het van kwaad tot erger, stelt de organisatie in een reactie.

Fischer ziet dat Nederlanders emotioneler kunnen raken als zij langdurig binnen zitten. De gebruikelijke gevoelens worden uitvergroot; Nederlanders die bijvoorbeeld al angstgevoelens hadden vóór de lockdown, zullen nog angstiger worden. Ook mogelijke huwelijksproblemen kunnen erger worden, aldus Fischer.

Mentaal welzijn neemt af door gebrek aan perspectief

De neerwaartse spiraal van de mentale gesteldheid wordt deels veroorzaakt doordat er weinig perspectief is, oordeelt de hoogleraar. Ook de plotselinge verlenging van de lockdown kan gevolgen hebben. "Men dacht: met een paar weken is het klaar. Maar dat is een heel andere situatie dan nu. We weten niet wanneer het klaar is."

RIVM-gedragswetenschapper Marijn de Bruin bevestigt dat in tijden van strikte lockdowns het mentale welzijn van inwoners afneemt. Dat blijkt uit gedragsonderzoek van het instituut.

De Bruin stelt dat Nederlanders somberder, angstiger en eenzamer worden, terwijl de hoeveelheid zorgen kunnen toenemen. Fischer voegt toe dat inwoners chagrijniger en depressiever kunnen worden, terwijl zij ook een gebrek aan motivatie en energie kunnen ervaren.

Dat wil echter niet zeggen dat Nederlanders regels tijdens de lockdown minder gaan naleven, stelt De Bruin. "Ik lees vaak over 'coronamoe' en 'de rek is eruit', maar de 50.000 tot 60.000 personen die de gedragsunit van het RIVM ondervraagt, laten een ander beeld zien: het gros van de Nederlanders staat achter deze maatregelen en zet zich daarvoor in."

'Binnen zitten heeft vooral impact op jeugd en jongvolwassenen'

Volgens de Nederlandse ggz worden vooral kinderen en jongeren getroffen door de verlenging van de lockdown. "Over hen maken wij ons extra zorgen", aldus de woordvoerder. "Wij zien een significante stijging van kinderen die in crisis raken en een beroep doen op een jeugd ggz-instelling. De complexiteit van hun problemen neemt toe."

De organisatie wijst op het wegvallen van onderwijs, het gebrek aan algehele structuur en sociale contacten. Ook Arne Popma, psychiater en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, luidt de alarmbel. "Kinderen zijn afhankelijk van hun schoolse omgeving, terwijl jongvolwassenen meer stress ervaren en hun veiligheid in het geding kan komen."

Popma benadrukt dat hun omgeving minder hulp kan bieden. "Moeders, vaders, broers en zussen hebben zelf zorgen, terwijl opa's en oma's minder contact mogen hebben. Verenigingen kunnen door sluitingen minder doen; alles wat de jeugd helpt om overeind te blijven, is weggevallen."

De gedragswetenschapper ziet iedere groep jongeren anders geraakt worden. "Pubers missen hun tijd op de middelbare school, waar zij relaties voor het leven vormen. 22- tot 24-jarigen begonnen net hun plek te zoeken in de maatschappij, maar zien hun pogingen geblokkeerd raken", vervolgt Popma.

“Het zal twee tot drie jaar duren om de mentale gezondheid van jongeren te herstellen” Arne Popma

Popma looft de inzet van de jeugd. "Ze vieren soms een feestje, maar het overgrote deel houdt zich gewoon aan de regels." Daarbij wijst Popma op de geringe impact die het coronavirus op de jeugd zelf heeft. "Dan vraagt het nogal wat om zo strikt de regels te volgen. We mogen best empathisch zijn naar hen."

Volgens Popma is de jeugd de afgelopen maanden steeds somberder en angstiger geworden, doordat hun toekomstperspectief is vertroebeld. Zo zou het aantal angstklachten bij zorginstellingen zijn verdubbeld, in sommige regio's steeg het aantal crisismeldingen met 60 procent. "De negatieve effecten zullen niet direct na de lockdown verdwijnen. Het zal twee tot drie jaar duren om de mentale gezondheid van jongeren weer op orde te krijgen", sluit Popma af.