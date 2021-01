Basisscholen en kinderopvangcentra blijven zeker tot 8 februari gesloten, meldt het kabinet zondag. Daarmee nemen de bewindslieden definitief het advies over van het Outbreak Management Team (OMT). De deskundigen adviseerden al eerder om de beoogde heropeningsdatum van 25 januari naar achteren te schuiven.

De nieuwe datum valt samen met de beoogde datum waarop het kabinet de lockdown wil beëindigen, namelijk dinsdag 9 februari. Scholen mogen vermoedelijk één dag eerder de deuren openen omdat de schoolweek maandag al begint. De noodopvang is en blijft open.

"Het is een grote teleurstelling", aldus demissionair minister Arie Slob (Onderwijs). Volgens de bewindsman gaat het kabinet in gesprek met vakbonden en werkgevers over extra zorgverlof voor ouders. "Het kabinet is bereid om hier de portemonnee voor te trekken", aldus Slob.

Het is niet duidelijk of 9 februari de lockdown daadwerkelijk ten einde komt. Het kabinet wilde aanvankelijk de lockdown 19 januari beëindigen, maar zag zich genoodzaakt om het maatregelenpakket met drie weken te verlengen.

De heropening van basisscholen is een prioriteit voor het kabinet en de Tweede Kamer. Daarom was het OMT gevraagd of het basisonderwijs en de kinderopvang niet eerder de deuren zouden kunnen openen. Een deel van het (demissionaire) kabinet houdt deze zondag met leden van het OMT onder andere overleg over basisscholen, terwijl ook een avondklok en nieuw steunpakket worden besproken.

Tijdens het Catshuis-overleg worden normaliter geen officiële beslissingen genomen. Dinsdag volgt een ministerieel crisisoverleg over de coronacrisis.

'Kinderen lijken niet vatbaarder voor Britse coronamutatie'

Experts benadrukken dat het advies niet is gegeven vanwege de aanwezigheid van de Britse coronamutatie. Deze week bleek dat kinderen vooralsnog niet vatbaarder lijken te zijn voor de Britse variant van het virus.

Dat uit Brits onderzoek bleek dat de variant zich sneller verspreidde onder kinderen, kwam doordat het onderzoek werd uitgevoerd in een periode dat Britse scholen nog gedeeltelijk open waren. Daardoor is een vertekend beeld ontstaan, zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag.